Resoconto seconda giornata torneo GPS Schio

Nella giornata di martedì 23 luglio, oltre ai primi incontri di main draw, si sono disputati gli ultimi match di qualificazione del torneo internazionale GPS di Schio. A qualificarsi sono state esclusivamente giocatrici italiane; se per un verso, visto il numero di derby, ci si poteva attendere un risultato affine, è senz’altro da segnalare la grandissima prestazione di Alessandra Simone che, con un nettissimo 6-2 6-2, è venuta a capo di Karolina Vlockova, giocatrice ceca che guidava il seeding del “tabellone cadetto”. Si è confermata poi in gran spolvero Martina Biagianti che, nonostante una febbricola fastidiosa, ha saputo gestire al meglio i momenti salienti dell’incontro che la vedeva opposta a Sofia Rocchetti (7-5 6-2 lo score). Nel confronto di stili tra Carbonaro e Muzzolon, è stata premiata la maggior solidità della testa di serie numero 12 delle qualificazioni, quest’oggi capace di arginare i reiterati guizzi della talentuosa tennista veneta (lo score dice 6-4 2-6 10-6 per Carbonaro). Match al cardiopalmo, sul campo numero 3, quello tra Beatrice Lombardo ed Enola Chiesa; se i primi due parziali sono stati equamente distribuiti tra le giocatrici, il match tie-break infinito ha regalato un susseguirsi d’emozioni inattese: tra match point concessi e match point salvati sembrava che l’incontro fosse destinato a non terminare mai; a prevalere, tuttavia, è stata la sbalorditiva lucidità di Lombardo, mentalmente inscalfibile nel momento decisivo (6-1 3-6 19-17 il punteggio). Incontro simile al precedente è stato quello tra Jessica Bertoldo e Maria Vittoria Viviani; al di là del più che apprezzabile contrasto di stili tra le due atlete, l’estremo equilibrio che si è andato disegnando nel corso del long tie-break ha suscitato gli entusiasmi del pubblico: sulla situazione di 8-8, due scambi non meno logoranti che rocamboleschi hanno sancito la vittoria finale di Viviani. Ultima italiana a qualificarsi è stata la WC Beatrice Ricci, brillantemente uscita vincitrice dall’incontro contro Cristina Elena Tiglea.

Quanto agli incontri validi per il primo turno del main draw, a spiccare è stata la prestazione di Matilde Paoletti, wild-card che quest’oggi ha concesso le briciole alla più che rodata Maria Masini: 6-1 6-2 lo score finale in poco più di un’ora. Molto bene anche Lisa Pigato, altra wild-card in grado di vincere contro-pronostico: a farne le spese è stata nientemeno che la slovacca Lenka Stara, testa di serie numero 8 del main draw. Niente da fare invece per Gloria Ceschi, arresasi questo pomeriggio alla superiorità tecnica della svizzera Katerina Tsygourova (6-3 6-4 lo score).

Nella giornata di domani si concluderanno gli incontri di primo turno del main draw, mentre giovedì si disputeranno gli ottavi di finale.

Court 1:

​

Biagianti, Martina (ITA) b. (WC) Rocchetti, Sofia (ITA) 7-5 6-2

[4] Viviani, Maria Vittoria (ITA) b. Bertoldo, Jessica (ITA) 6-1 3-6 10-8

(WC) Paoletti, Matilde (ITA) b. Masini, Maria (ITA) 6-1 6-2

Belgraver, Julie (NED) vs [5] Pislak, Manca (SLO)

Grishuk, Skyler Marie Grace (USA) vs (WC) Trevisan, Federica (ITA)

Court 2:

(WC) Ricci, Beatrice (ITA) b. [11] Tiglea , Cristina Elena (ITA) 6-3 7-5

Simone, Alessandra (ITA) b. [1] Vlckova, Karolina (CZE) 6-2 6-2

(WC) Pigato, Lisa (ITA) b. [8] Stara, Lenka (SVK) 6-3 6-3

Court 3:

[12] Carbonaro, Giulia (ITA) b. (WC) Muzzolon, Martina (ITA) 6-4 2-6 10-6

Lombardo, Beatrice (ITA) b. Chiesa, Enola (ITA) 6-1 3-6 19-17

Tsygourova, Katerina (SUI) b. Ceschi, Gloria (ITA) 6-3 6-3

​