Da Palermo: Il resoconto della Domenica

Per venti minuti ha palleggiato con le ragazzine convocate dalla Fit Sicilia per il raduno delle migliori Under 10 ed Under 11 dell’isola. Sorridente e disponibile, Kiki Bertens si è piazzata sul campo 7 del Country per la felicità, non solo delle giovanissime tenniste, ma anche dei raccattapalle a caccia di autografi. “Ti piace la pizza?” ha chiesto una bimba alla Bertens, che immediatamente ha risposto: “Yes”. Poi dritto e rovescio da fondo campo con le ragazzine ad alternarsi dalla parte opposta. Alla fine i selfie a cristallizzare un pomeriggio da ricordare per chi sogna di imitare l’olandese nella scalata al vertice della classifica mondiale.

Nel suo primo giorno a Palermo, a distanza di 7 anni dalla fugace apparizione il 15 luglio del 2012 nel match di primo turno perso per 6-3 6-2 contro la rumena Alexandra Cadantu, la Bertens è tornata a Country indossando i panni della tennista da battere dall’alto della quinta posizione nella classifica mondiale. Al termine dell’incontro con le ragazzine siciliane, di corsa al campo 3 per un “vero” allenamento”.

Altro campo ed altro idolo dei palermitani che, in questo caso non guardano il ranking (attuale) ma le tante storie scritte al Country da Sara Errani, la veterana del Circolo. La sua prima apparizione 16 anni fa, eliminata nel secondo turno del tabellone di qualificazione. Poi le due vittorie, nel 2008 e nel 2012, e la finale persa nel 2013 (quando era n. 5 al mondo) contro, Roberta Vinci. Anche lei è arrivata oggi a Palermo ed anche lei è stata “assediata” dai bambini presenti al circolo. E’ entrata nel tabellone principale grazie ad un wild card concessa dagli organizzatori. Nel primo turno affronterà Martina Di Giuseppe, reduce dalla semifinale di Bucarest, persa contro la kazaka Rybakina.

“Essere a Palermo, per me, ha sempre un sapore speciale – ha detto la Errani – questo per me è un torneo importantissimo, conservo ricordi davvero bellissimi. Qui ho conquistato il mio primo successo in carriera e mi aspetto di ritrovare buone sensazioni. Come sto? Fisicamente ci sono, forse mi manca solamente un po’ di fiducia. Lavoro su quello, spero di disputare un buon torneo”. Sorteggiato anche il tabellone del doppio. La coppia formata dalla svedese Cornelia Lister e dalla ceca, Renata Voracova, è la testa di serie n. 1 ed è anche l’unica che accede direttamente al secondo turno. Le wild card sono state assegnate alla coppia di diciottenni azzurre Elisabetta Cocciaretto e Federica Rossi (che affronteranno al primo turno Di Giuseppe-Monticone) ed alle siciliane Federica Bilardo e Dalila Spiteri (giocheranno contro la testa di serie n. 2 Garcia Perez-Stollar).

Protagonisti odierni del “Pomeriggio Letterario” il cuoco e oste Filippo La Mantia con la compagna Chiara Maci, nota food blogger. I due hanno presentato il loro libro “Ma tu come la fai la caponata?”, edito da Harper Collins, un racconto (con ricette) che appassiona come un romanzo. I due hanno descritto il loro modo di vivere la cucina e di come questa passione li abbia fatti innamorare. Domani La Mantia sarà protagonista di uno show cooking, che precederà l’inizio delle “cene stellate” con Patrizia Di Benedetto, Martina Caruso e Caterina Ceraudo. Per i pomeriggi letterari, invece, spazio a Stefania Auci che presenterà I leoni di Sicilia.