WTA Jurmala: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via

(1) Sevastova, Anastasija vs Flink, Varvara

Bogdan, Ana vs Jakupovic, Dalila

Cirstea, Sorana vs Qualifier

Bara, Irina vs (5) Gasparyan, Margarita

(3) Siniakova, Katerina vs Kalinina, Anhelina

Raina, Ankita vs Tig, Patricia Maria

(WC) Rakhimova, Kamilla vs (WC) Marcinkevica, Diana

Qualifier vs (6) Potapova, Anastasia

(8) Ostapenko, Jelena vs Pera, Bernarda

Rybakina, Elena vs Han, Xinyun

Qualifier vs Kucova, Kristina

Qualifier vs (4) Sasnovich, Aliaksandra

(7) Maria, Tatjana vs (WC) Fett, Jana

Qualifier vs Bonaventure, Ysaline

Paquet, Chloe vs Qualifier

Pliskova, Kristyna vs (2) Garcia, Caroline