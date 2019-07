ATP Gstaad: Il Tabellone Principale. Diversi azzurri al via

(1) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Munar, Jaume vs Jaziri, Malek

Qualifier vs (WC) Robredo, Tommy

(PR) Darcis, Steve vs (5) Sousa, Joao

(4) Sonego, Lorenzo vs Bye

Fabbiano, Thomas vs (WC) Ehrat, Sandro

Vesely, Jiri vs Gulbis, Ernests

(PR) Stebe, Cedrik-Marcel vs (8) Moutet, Corentin

(7) Andujar, Pablo vs Qualifier

Qualifier vs Daniel, Taro

Istomin, Denis vs (WC) Huesler, Marc-Andrea

Bye vs (3) Lajovic, Dusan

(6) Carballes Baena, Roberto vs Lorenzi, Paolo

Qualifier vs Travaglia, Stefano

Laaksonen, Henri vs Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (2) Verdasco, Fernando