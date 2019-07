WTA Bucharest: Di Giuseppe-Rybakina, si riparte alle 18.55

Riprenderà alle 18.55 la semifinale del WTA International di Bucharest tra Martina Di Giuseppe ed Elena Rybakina, sospesa per due volte a causa della pioggia. Al momento della seconda sospensione, avvenuta poco dopo le 17, la kazaka si trovava in vantaggio per 1-0; si ripartirà con l’azzurra avanti 15-0 nel secondo gioco col servizio a disposizione.

Il tutto, ovviamente, con la speranza che non cadano altre gocce d’acqua sulla capitale rumena.