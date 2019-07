Da Umago: Il resoconto di giornata con il programma di oggi. Fabio Fognini “Dopo aver parlato con il mio medico, mi ero sottoposto a infiltrazioni fin da sabato”

Finisce subito, a causa di un problema fisico, l’avventura di Fabio Fognini nel ‘Plava Laguna Croatia Open Umag 2019’.La testa di serie numero uno della 30. edizione del torneo inserito nel circuito ATP World Tour 250 series è infatti costretta al ritiro dopo soli 37’ di gioco della sfida tutta italiana contro il connazionale Stefano Travaglia che stava conducendo con il punteggio di 6-1 (in 25’ di gioco) 2-1 30-0 su servizio del ligure.

Disco rosso anche per il generoso Paolo Lorenzi che cede solo al terzo set davanti al serbo Laslo Djere, testa di serie numero tre. Sotto di un set (6-3), Lorenzi ha saputo riportarsi con caparbietà in linea di galleggiamento nel secondo set (altro 6-3, ma in suo favore) e ha giocato fino in fondo le sue opportunità anche nel terzo e decisivo set che Djiere a chiuso sul 6-4.

In precedenza, era stata la terra rossa del ‘Goran Ivanišević Stadium’ a ospitare il duello tra Travaglia e un Fognini che aveva già evidenziato problemi fisici e, prima della ripresa del gioco al termine del primo set, aveva anche avuto una breve conversazione con il fisioterapista. Poi aveva ripreso regolarmente, prima del ritiro a causa di un problema tendineo piuttosto fastidioso e preesistente, a entrambe le gambe.

Fognini: “Sono molto dispiaciuto. Per me, ma anche per questo pubblico che avrebbe meritato di assistere a una bella partita e, invece, di fatto non ha potuto godersi neppure il primo set. Dopo aver parlato con il mio medico, mi ero sottoposto a infiltrazioni fin da sabato – ha spiegato – Il mio corpo, tuttavia, non ha reagito come mi aspettavo. Lunedì stavo ancora male e non mi sono allenato in maniera soddisfacente. Il giorno successivo – ha aggiunto – stavo meglio, ma durante il doppio di ieri il problema è riapparso di nuovo. Il fisioterapista mi ha consigliato di evitare persino la seduta di riscaldamento in vista della partita odierna, ma purtroppo è stato tutto inutile”.

Travaglia, dopo aver superato abbastanza facilmente Thomas Fabbiano, avanza ancora e ora sul suo percorso si profila l’ungherese Attila Balazs che, proveniente dalle qualificazioni, nel pomeriggio ha superato il serbo Filip Krajnovic al terzo set con il punteggio di 6-3 6-7 (1) 7-6 (5).

Fuori Cecchinato, Fognini e Lorenzi, dunque, oltre a Travaglia per i colori italiani rimangono ancora in gioco anche la giovane wild card altoatesina Jannik Sinner che lunedì sera aveva eliminato il portoghese Pedro Sousa (e, nella seconda serata di domani, sarà atteso dallo sloveno naturalizzato britannico Aljaž Bedene, giustiziere all’esordio del campione uscente Marco Cecchinato) e Salvatore Caruso che, a sua volta proveniente dalle qualificazioni (dove aveva liquidato in rimonta anche lo spagnolo Tommy Robredo) alla prima notturna nel tabellone principale aveva superato il francese Coretin Moutet. Domani sera attende anche lui il probitivo confronto con il beniamino di casa Borna Ćorić,testa di serie numero 2.

Nel frattempo, l’idolo locale Goran Ivanišević calcava nuovamente la terra rossa dello stadio centrale a lui dedicato, affontando l’australiano Patrick Rafter in un remake della leggendaria finale andata in scena a Wimbledon nel 2001 e imponendosi alla fine per 6-4 6-4.

Goran Ivanisevic Stadium – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. Andrey Rublev vs [4] Dusan Lajovic

2. [Q] Salvatore Caruso vs [2] Borna Coric (non prima ore: 20:00)

3. Aljaz Bedene vs [WC] Jannik Sinner

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Facundo Bagnis vs [WC] Nino Serdarusic

2. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Robin Haase / Philipp Oswald

3. [WC] Antonio Sancic / Nino Serdarusic vs Denys Molchanov / Igor Zelenay

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Leonardo Mayer / Andres Molteni vs [WC] Tomislav Brkic / Ante Pavic