La finale di Wimbledon un richiamo troppo grande. Scappa dai domiciliari

Potrebbe costare carissimo la “scappatella” di un 58enne di Stezzano (provincia di Bergamo).

Il richiamo per quella partita è stato troppo grande, tanto che l’uomo, ai domiciliari per una condanna di quattro mesi, si è recato al bar per gustarsi l’ultimo set della finalissima di Wimbledon tra Novak Djokovic contro Roger Federer. Comportamento, ovviamente, non consentito dalla legge.

«Ho fatto una stupidaggine, lo so. Sono uscito per andare in un locale per vedere l’ultimo set. Proprio in quel momento hanno fatto il controllo in casa», le parole apparse sulla “Gazzetta dello Sport”.

La polizia lo ha avvistato in bicicletta attorno alle 20 ma, nonostante il tentativo di chiarimento, l’uomo è finito in manette. Ieri mattina il giudice ha poi convalidato l’arresto.