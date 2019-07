Da Umago: Il resoconto di giornata. Fabio Fognini “Sono pronto ad affrontare un mese che, ne sono consapevole, per me sarà molto duro” (con il programma di domani)

Subito fuori il campione uscente Marco Cecchinato, buona la prima invece per la giovane wild card altoatesina JannikSinner al termine della giornata che ha inaugurato il tabellone principale del ‘Plava Laguna Croatia Open Umag 2019’, 30. edizione dell’annuale torneo di tennis inserito nel circuito ATP World Tour 250 series.

Niente da fare per Cecchinato contro lo sloveno naturalizzato britannico Aljaž Bedene: 6-3 6-2 il perentorio finale che impedirà all’italiano di difendere il titolo a oltranza. Sorride, invece, la sorprendente e ambiziosa wild card altoatesina JannikSinner che, dopo un primo set perso nettamente (6-1) contro il portoghese Pedro Sousa, ribalta la situazione nel secondo, vincendo cinque giochi consecutivi e chiudendo sul 6-3 dopo essere stato sotto 1-3. Equilibrato il terzo e decisivo set che il giovane italiano conquista grazie a un break ottenuto al terzo tentativo sul 4-4 e chiudendo poi sul 6-4 tra gli applausi del ‘Goran Ivanišević Stadium’, il campo centrale dove verrà disputata anche la finale di domenica 21 luglio, quando il prestigioso e voluminoso trofeo blu dellakermesse sportiva più importante dell’intera Croazia sarà assegnato al nuovo trionfatore.

Nel pomeriggio, i campi in terra rossa del complesso ‘Stella Maris’di Umago, Città Europea per lo Sport 2018, avevano visto impegnati anche Salvatore Caruso e Stefano Napolitano. Alla fine, ce l’ha fatta solo il primo, grazie a una promettente rimonta contro lo spagnolo Tommy Robredo, vincitore a Umago nel 2013 dopo una finale contro Fabio Fognini. Sotto di un set dopo un inizio equilibrato (5-7), Caruso ha chiuso con un perentorio 6-4 6-3 e ora troverà ad attenderlo al primo turno il francese Corentin Moutet. Percorso inverso, invece, per Napolitano contro l’argentino Marco Trungelliti (semifinalista lo scorso anno, quando venne superato da Marco Cecchinato): dopo essersi imposto al tie break nel primo set (4), ha ceduto alla distanza 6-2 6-3.

Con Fabio Fognini, testa di serie numero 1, direttamente al secondo turno, rimane alta l’attesa per la sfida tutta italiana di domani pomeriggio tra Stefano Travaglia e Thomas Fabbiano che decreterà anche il primo avversario del ligure. PerPaoloLorenzi, invece, l’esordio avverrà in contemporanea contro il tedesco Peter Torebko in arrivo dalle qualificazioni, nel corso delle quali ha eliminato ieri Filippo Baldi e oggi il connazionale Daniel Altmaier.

Sul versante del Doppio, infine, domani sera si partirà subito con lo scontro tutto italiano che vedràFabbianoe Lorenziopposti aFogninieSimoneBolelli.Travaglia e il portogheseSousa se la vedranno invece con gli austriaci OliverMarach e JurgenMelzer (1).

– Fabio Fognini arriva in sala stampa particolarmente rilassato e sorridente, persino allegro: “Sono contento come sempre di essere qui a Umago e ancor di più per il fatto di avere la famiglia al mio fianco – anche Flavia Pennetta è presente, benché defilata in fondo alla sala – Su questi campi mi sono sempre espresso bene e spero di sfruttare anche questa volta il periodo positivo e di continuare lungo questo percorso. Sono pronto ad affrontare un mese che, ne sono consapevole, per me sarà molto duro.Ce la metterò tutta e spero di arrivare agli Us Open con il maggior numero di partite sulle spalle: più gioco e meglio mi sento. La mia programmazione stagionale è questa: forse qualcuno non la condivide, ma abbiamo preso delle decisioni, ne siamo convinti e proseguiremo senza modificare nulla”.

In precedenza, il beniamino di casa Borna Ćorić(testa di serie numero 2, anche lui direttamente agli ottavi insieme ai serbi Laslo Djere e Dušan Lajović,rispettivamente 3. e 4.) aveva confermato di essere in condizioni “ottimali per regalare al pubblico croato le soddisfazioni che merita. Torno a Umago dopo quattro anni e sono pronto a disputare un grande torneo”.

Ieri sera, intanto, il trentesimo anniversario del torneo è stato celebrato in grande stile nella centralissima piazza Libertà. In precedenza, nel corso di un ricevimento ufficiale andato in scena nell’auditorium del Municipio, il sindaco Vili Bassanese aveva consegnato un encomio a Slavko Rasberger, il primo direttore del torneo ATP croato.

Mercoledì, invece, Goran Ivanišević (reduce dal simpatico remake della prima finale di Umago contro il connazionale Goran Prpić)sarà nuovamente impegnato in una sfida proveniente dal passato sulla terra rossa dello stadio centrale a lui dedicato. Unica figura sempre presente a ogni edizione dell’Open di Umago, Ivanišević verrà raggiunto in questo caso da Patrick Rafter, suo avversario nella leggendaria e rocambolesca finale andata in scena a Wimbledon nel 2001.

Goran Ivanisevic Stadium – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [Q] Marco Trungelliti vs [WC] Nino Serdarusic

2. Andrey Rublev vs Robin Haase (non prima ore: 19:00)

3. Taro Daniel vs [6] Filip Krajinovic

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [7] Martin Klizan vs Facundo Bagnis

2. [Q] Attila Balazs vs [WC] Viktor Galovic

3. Thomas Fabbiano / Paolo Lorenzi vs Simone Bolelli / Fabio Fognini

4. Corentin Moutet vs [Q] Salvatore Caruso

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [Q] Peter Torebko vs Paolo Lorenzi

2. Pablo Andujar vs [8] Leonardo Mayer

3. [1] Oliver Marach / Jurgen Melzer vs Pedro Sousa / Stefano Travaglia

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Stefano Travaglia vs Thomas Fabbiano

2. Ariel Behar / Nathaniel Lammons vs Nikola Cacic / Dusan Lajovic