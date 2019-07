Wimbledon: tutti ai piedi di re “Federer” a caccia del 9° titolo e che sull’erba inglese ha vinto il 90% degli incontri. Ma per i bookmakers il favorito è Djokovic

Quella di domani sarà una finale di altissimo livello visto che in campo ci saranno 12 titoli vinti sull’erba inglese. Wimbledon, il torneo di tennis più antico al mondo (si disputa dal 1877), vedrà scendere in campo due dei più forti giocatori di sempre – segnala l’agenzia Agimeg -. Da una parte il “re” di Wimbledon, Roger Federer che detiene il record di titoli vinti e che è giunto in finale eliminando, dopo una partita di altissimo livello ed intensità, Rafa Nadal .

Lo svizzero, 38 anni fra meno di un mese, si è aggiudicato il torneo più importante del mondo per ben 8 volte (la prima nel 2003, l’ultima nel 2017), unico tennista uomo a farlo e vanta il 90% di partite vinto in tutte le edizioni in cui ha partecipato a questo torneo. Quella di domani sarà la dodicesima finale a Wimbledon per Federer che, se dovesse vincere, aggancerebbe a quota 9 titoli Martina Navratilova che in campo femminile vanta 9 affermazioni. Dall’altra parte Novak Djokovic, vincitore dell’ultima edizione e con 4 successi totali sull’erba inglese. I due si sono sfidati 4 volte ed il bilancio è leggermente in favore del serbo con 25 successi contro 22 dello svizzero. Per i bookmakers Djokovic è leggermente favorito (quota 1,55) su Federer (2,53). Sarà certamente un incontro combattuto visto che per i bookies ci vorranno almeno 4 set a risolvere la partita (evento a quota 2,55). Escluso di fatto un 6-0 per uno dei due tennisti, ipotesi che infatti viaggia con una quota superiore a 26.00.