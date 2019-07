Wimbledon: Roger Federer “Sono esausto, Rafa ha giocato una serie di colpi incredibili per restare nel match”

Roger Federer : “Sono esausto, Rafa ha giocato una serie di colpi incredibili per restare nel match. È stata una partita di altissimo livello e giocarla in questo modo, contro un avversario come lui, per me è stato davvero speciale”.

Domenica sarà un’altra battaglia durissima, Novak è il numero uno al mondo non per caso

Nole ha giocato una grandissima partita contro Bautista Agut e ha alle spalle un torneo fenomenale. È il campione in carica ed ha mostrato anche il perché in quest’ultima settimana. Domenica sarà un altro match speciale, non vedo l’ora di scendere in campo e spero di essere in forma come lo sono stato oggi”.