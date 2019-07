Wimbledon Juniores: Il resoconto del Day 4. Esce il n.1 del seeding Holger Rune

Esce di scena dai Championship Juniores la TDS N1,Holger Rune(2003),per mano del pupillo locale,Antoine Matusevich(2001),in due set molto lottati(4/6-5/7)dopo essere stato sotto anche 4/6 3/5 0/40 e servizio. Ottima prestazione del britannico che mette a referto 19 vincenti e una percentuale mostruosa di punti vinti con la prima di servizio(28/31,il 90% esatto),molto falloso invece il danese che commette ben 25 non forzati(troppi per uno come lui che fa della solidità la sua arma principale).

Avanza,e con più di qualche problema,lo spagnolo Alcaraz Garfia(2003) che elimina lo statunitense(2001) Grant in tre ore di gioco(6/4-5/7-8/6).Da segnalare che il nativo di Londra,Grant,ha annullato ben 4MP consecutivi sul 5/3 del terzo set ed ha strappato il servizio due volte di fila(sul 5/4 e 6/5 servizio Garfia)quando il sedicenne di Murcia serviva per il match. Vince,ma in rimonta,anche il suo connazionale Gimeno Valero(6/7(2)-6/3-6/2) contro Filip Jianu(entrambi classe 2001),il “giustiziere” di Flavio Cobolli,mentre sorprende l’eliminazione di un altro spagnolo,Alvarez Varona(2001),per mano dell’ucraino Belobordko(7/6(4)-6/4 per ques’utlimo).

Avanzano,infine,il francese Mayot(2002)contro l’americano di origine giapponese Nakashima(2001)con un doppio 6/4,il ceco Srvcina(2002) contro l’australiano Schoolkate(2001) in due parziali molto rapidi(6/4-6/2) e l’americano Damm(2003,figlio d’arte del ceco Damm,ex n5 della classifica di doppio)contro il canadese Baadi(2001)in due set(6/2-6/3,da segnalare l’ottimo servizio dello statunitense).

Al femminile ,invece, viene eliminata la TDS N3 Zheng(2002) dalla russa classe 2003 Kudermetova in meno di un’ora di gioco(6/2-6/1) mentre avanzano senza troppi problemi le altre favorite:Snigur(2002) vince in rimonta (6/7(4)-6/1-6/2) contro la statunitense Montgomery(2004),in rimonta anche la Navarro(2001) nel derby contro la Scott-2004(0/6-6/1-6/1)-mentre eliminata la WC locale Mutavdzic(2004) dall’altra americana,Noel(2002),con un doppio 6/4.

Paolo Schiano