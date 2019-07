Wimbledon: la centesima vittoria di Roger Federer

Roger Federer (ATP 3) ha scritto un’altra splendida pagina della sua storia a Wimbledon. Sconfiggendo in rimonta per 4-6 6-1 6-4 6-4 il giapponese Kei Nishikori (7), Roger ha infatti centrato il suo 100o successo sull’erba londinese, che gli è pure valso l’accesso alle semifinali. Quasi superfluo dire che si tratta del primo tennista al mondo ad arrivare in tripla cifra.

Dopo un inizio d’incontro decisamente problematico, caratterizzato da un break subito in entrata e da uno 0-40 sul suo servizio nel terzo gioco, Federer ha iniziato a ritrovare se stesso con il passare dei minuti. A partire dal secondo set, vinto in soli 23′, Nishikori ha infatti iniziato a perdere qualche certezza, mentre Federer ha accumulato la fiducia necessaria per condurre il gioco. Così è stato nelle due seguenti frazioni, dove allo svizzero sono bastati due break (uno per set) per far sua la sfida.

Il suo prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra Rafael Nadal (2) e Sam Querrey (65).