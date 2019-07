Wimbledon: Serena Williams è in semifinale

l tabellone femminile di Wimbledon è ormai tutto incentrato su Serena Williams (WTA 10), alla caccia del suo 24o titolo in un torneo del Grande Slam. La 37enne statunitense nei quarti di finale ha superato, non senza qualche difficoltà, la connazionale Alison Riske (55) per 6-4 4-6 6-3. L’ex numero uno al mondo, che si è già imposta sette volte sull’erba londinese, al penultimo atto sfiderà la vincente dell’incontro che oppone la britannica Johanna Konta (18) alla ceca Barbora Strycova (54).

Avanza pure Simona Halep (7), la più alta testa di serie rimasta in corsa. La rumena dopo un primo set faticoso, dove si è trovata sotto per 4-1, si è imposta sulla cinese Shuai Zhang (50) per 7-6 (7/4) 6-1. In semifinale attende la vincente della sfida tra l’ucraina Elina Svitolina (8) e la ceca Karolina Muchova (68