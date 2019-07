Wimbledon: LIVE I risultati con il dettaglio del Day 8

Wimbledon Grand Slam | Erba | $46.765.979 – Quarti di Finale

Centre Court – Ore: 2:00pm

A. Riske vs S. Williams



B. Strycova vs J. Konta



A. Murray / S. Williams vs F. Martin / R. Atawo



No.1 Court – Ore: 2:00pm

S. Halep vs S. Zhang



E. Svitolina vs K. Muchova



L. Kubot / M. Melo vs N. Mahut / E. Roger-Vasselin



No.2 Court – Ore: 12:00am

E. Hoyt / E. Silva vs J. Vliegen / S. Zheng



T. Babos / K. Mladenovic vs N. Melichar / K. Peschke



J. Rojer / H. Tecau vs J. Cabal / R. Farah



A. Clement / M. Llodra vs C. Fleming / R. Hutchins



No.3 Court – Ore: 12:00am

H. Leconte / P. McEnroe vs J. Eltingh / P. Haarhuis



H. Chan / L. Chan vs E. Mertens / A. Sabalenka



F. Skugor / R. Olaru vs N. Mektic / A. Rosolska



Court 12 – Ore: 12:00am

M. Bahrami / C. Wilkinson vs W. Ferreira / M. Woodforde



R. Krajicek / M. Petchey vs G. Rusedski / F. Santoro



H. Kontinen / J. Peers vs R. Ram / J. Salisbury



M. Daniell / W. Koolhof vs I. Dodig / F. Polasek



Court 18 – Ore: 12:00am

T. Austin / A. Jaeger vs C. Martinez / B. Schett



T. Haas / M. Philippoussis vs F. Gonzalez / S. Grosjean



M. Pavic / G. Dabrowski vs J. Murray / B. Mattek-Sands



S-W. Hsieh / B. Strycova vs I. Begu / M. Niculescu



Court 14 – Ore: 12:00am

M. Ancic / W. Black vs J. Delgado / J. Marray



E. Jacquemot vs O. Selekhmeteva



X. Malisse / M. Mirnyi vs T. Enqvist / T. Johansson



H. Black / S. Kimchi vs R. Cisovska / D. Shnaider



To be Arranged 1 – Ore:

M.J. Bates / A. Castle vs J. Bjorkman / T.A. Woodbridge



M. Bartoli / D. Hantuchova vs K. Clijsters / R.P. Stubbs



A. Keothavong / A Sanchez Vicario vs C. Black / M. Navratilova



MJ Fernandez / A. Sugiyama vs I. Majoli / M. Maleeva



