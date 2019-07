Wimbledon: Roger Federer “Non lo conosco molto bene Matteo, Quindi ciò rende la situazione più pericolosa”

Roger Federer : “Sono molto contento per come sta andando finora. È stato un buon match.

Sicuramente spero che ci voglia una prestazione speciale da qualcuno per battermi. Ho alzato il livello di gioco. Ho giocato grandi game nel corso del secondo set e anche dopo aver vinto il primo.

Non lo conosco molto bene Matteo, Quindi ciò rende la situazione più pericolosa. L’ho visto a giocare un po’ ad Halle. Ovviamente l’ho visto a Stoccarda. Qui sta di nuovo giocando bene e non è scontato quando sei nuovo nel circuito.”

“Mi aspetto una dura battaglia. Spero non abbia più energie dopo oggi. Sono sicuro che recupererà”.