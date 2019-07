Wimbledon Juniores: Il resoconto del Day 1 (Sabato 06 Luglio)

In un’epoca tennistica dove si sente spesso parlare di mancato “ricambio generazionale , occasioni come gli Slam Juniores diventano utili per guardare da vicino giovani promesse e talenti del panorama mondiale. Quest’oggi è iniziato,in contemporanea con i 1/16 di finale, il torneo maschile e femminile Wimbledon Juniores, in un ambiente caldo ma al contempo piacevole.

Si è adattato molto bene il nostro Flavio Cobolli, vincitore per 6/2 6/1 contro l’uzbeko Fomin in un match dominato in lungo e largo dal nostro connazionale, che ha poi dichiarato di trovarsi a suo agio su questi campi d’erba così lenti(confermando le voci che giravano nel circuito maggiore).Esce di scena, invece,il ligure Matteo Arnaldi che perde 7/6(4) 6/1 contro il talento di casa Fery(ragazzino leggero ma talentuoso,in grado di spezzare il ritmo variando molto bene il gioco nonostante la giovane età)dopo un’estenuante lotta nel primo set. L’italiano è parso più solido in generale ma è venuto meno nei momenti delicati della fase finale del set, complice l’innalzamento di livello da parte del britannico che ha trovato una serie di accelerazioni fulminanti. Purtroppo lo segue il perugino Francesco Passaro che viene estromesso dal più quotato statunitense Damn(testa di serie n4) in tre set 6/2 6/7(6) 6/4 dopo aver annullato ben 3MP e dopo esser stato sotto per 6/2 5/2-;un segno di tenacia e gran voglia di lottare da parte di Francesco.In generale una buona prova da parte dei nostri considerate anche le aspettative iniziali.

Chi non delude le aspettative sono sicuramente i ragazzi della scuola ceca Lehecka e Srvcina che dominano i rispettivi match contro Wendelken(6/2- 6/3)e Marek(6/1-6/3), confermando l’ottima impressione che avevano dato nei match giocati nel circuito ITF . Sorprende -e non poco- l’eliminazione di un altro ceco,Forejtek,per mano della WC Story(da seguire attentamente nei prossimi turni). Proseguono nella loro marcia anche il rumeno Jianu che aveva già fatto intravedere qualcosa a livello maggiore (vincitore in due set 7/5 7/6 contro la WC locale Samuel) e lo statunitense Nanda che aveva attirato gli occhi degli esperti per la sua autorevolezza nel torneo vinto a Tucson su cemento (vincitore 7/5 6/2 contro l’australiano Hijikata).

Al femminile confermano le ottime prestazioni anche su erba le due prime TDS, Navarro e l’Osorio, vincitrici entrambi senza troppi patemi entrambe in due set rispettivamente contro la Shnaider e la Reasco Gonzalez. Sorprende la vittoria in maniera netta da parte di Zheng Qinwen contro la Naklo: gran prova di forza da parte della cinese che ha sciorinato un tennis offensivo fatto di tante accelerazioni sia di dritto che di rovescio e che ha mantenuto il livello di gioco costante per tutti i 48min di gioco spingendo ogni palla come fosse la prima (6/0 6/2 per la TDS N3).

Paolo Schiano