Wimbledon: Che cuore Matteo Berrettini! L’azzurro annulla tre match point a Diego Schwartzman e si regala gli ottavi di finale. Ora la sfida con Roger Federer

Grande rimonta quella messa a segno da Matteo Berrettini che riprende una partita che sembrava persa e si regala per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un torneo del Grand Slam.

Nel terzo turno del torneo di Wimbledon, l’azzurro ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman con il risultato di 67 (5) 76 (2) 46 76 (5) 63 dopo 4 ore e 19 minuti di partita.

Negli ottavi di finale, in programma lunedì, affronterà Roger Federer attualmente n.3 del mondo e otto volto vincitore del torneo londinese.

Berrettini è il 5° italiano in Era Open negli ottavi a Wimbledon dopo Panatta, Sanguinetti, Pozzi e Seppi.

Da segnalare che l’azzurro nel corso del quarto set ha annullato ben tre match point all’avversario (in uno l’argentino ha sbagliato un non impossibile passante di diritto con Matteo praticamente battuto), prima di vincere la frazione al tiebreak per 7 punti a 5.

Nel quinto set Berrettini piazzava il break nel secondo gioco, dopo aver annullato un break point in apertura di set.

Sul 2 a 0 l’azzurro annullava un’altra palla break e si portava sul 3 a 0.

Sul 4 a 2 Matteo, dal 15-40, e con due ottimi servizi (un vincente e un ace) annullava altri due break point e pochi minuti dopo chiudeva la contesa per 6 a 3, con l’argentino che si arrendeva alla forte carica agonistica del n.2 d’Italia.

La partita punto per punto