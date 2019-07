Francesco Forti in semifinale a Cuneo nel 25.000 $ ITF

In archivio i quarti di finale del 25.000 $ ITF maschile Memorial “Francesco Molino” al Country Club Cuneo, circolo che da alcune stagioni è tornato ad offrire grande tennis internazionale agli appassionati non solo locali dopo tante edizioni stellari con protagoniste le grandi del movimento femminile, tra cui nel percorso di crescita della manifestazione anche Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Dopo alcuni combined da 15.000 $, nel 2019 in calendario un 25.000 $ maschile che sta deliziando per i suoi tanti contenuti la platea. Oggi match intensi con sorriso in chiave italiana nel solo Francesco Forti, testa di serie numero 8 e già in luce in stagione in terra piemontese con la vittoria nel 15.000 $ ITF organizzato dalla Nuova Casale. Cesenate classe 1999, ha già compiuto dalla fine dello scorso anno un balzo in avanti di 334 posizioni Atp. Oggi ricopre (best ranking ad inizio settimana) il posto di numero 418 del ranking Atp.

In due frazioni (7-6 6-3) ha fermato nei quarti la corsa dell’olandese Jelle Sels, numero 2 del tabellone, grazie ad un tennis solido e completo in ogni sezione del campo. Nonostante cerchi in più occasioni il diritto anomalo per spingere, è dotato di un ottimo servizio bimane e non disdegna le palle corte ed altre soluzioni ideali per rompere il ritmo ai rivali. Poche chance ha invece avuto il 22enne albese Julian Ocleppo che non è mai riuscito ad entrare nel tennis vigoroso della prima testa di serie, il dominicano Jose Hernandez Fernandez, numero 273 del mondo. Primo set a senso unico (6-0), secondo con più lotta ma mai in discussione nell’esito, con il giocatore venuto da lontano ancora segno sul 6-2. Domani troverà il campione in carica (lo scorso anno il torneo era un 15.000 $), l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che evidentemente a Cuneo si trova a proprio agio. Per il sudamericano oggi vittoria contro il ligure Andrea Basso, quarta testa di serie, sullo score complessivo di 7-6 (2) 6-2. Il quarto giocatore a qualificarsi per il penultimo atto della rassegna individuale è stato l’olandese Gijs Browuer, sesto del seeding, che ha fatto la differenza nel terzo set contro il possente bulgaro Dimitar Kuzmanov, terza testa di serie, e in vantaggio all’inizio dopo aver conquistato al tie-break la prima frazione. Browuer indomito e chirurgico nel chiudere le due successive sezioni di gioco sul 6-4 6-2. Domani sarà proprio lui l’avversario di Francesco Forti. Semifinali che andranno in scena a partire dalle 13,30 circa (a seguire) con giornata che verrà chiusa dalla finale del doppio. Da non perdere.