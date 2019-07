Universiadi 2019: Ceppellini sconfitto nettamente dal francese Poullain

Battuta d’arresto al terzo turno del singolare maschile alle XXX Universiadi di Napoli per Alessandro Ceppellini, che sulla terra battuta del Tennis Club Napoli è stato sconfitto dal francese Poullain col punteggio di 6-1 6-2. Non ci sono più speranze di medaglia, dunque, per l’Italia: ricordiamo infatti che nella giornata di ieri è uscito di scena anche Gian Marco Ortenzi.

Tra i favoriti per la conquista della medaglia d’oro avanza senza particolari problemi Tung-Lin Wu, portacolori di Taipei, che si è sbarazzato con un severo 6-2 6-1 dell’australiano Pearson.

RISULTATI TERZO TURNO:

Wu (TPE) b. Pearson (AUS) 6-2 6-1

Shin (KOR) b. Pavlovskiy (SVK) 6-2 6-0

Poullain (FRA) b. Ceppellini (ITA) 6-1 6-2

Ito (JPN) b. Vocel (CZE) 3-6 6-3 6-2

Sultanov (UZB) b. Rodrigues (POR) 6-1 6-0

Efstathiou (CYP) b. Wu (CHN) 6-4 6-1

Smith (USA) b. Lomakin (KAZ) 6-1 6-4

Tang (HKG) b. Liutarevich (BLR) 6-4 4-6 7-5

Peniston (GBR) b. Glinka (EST) 6-2 6-1

Negritu (GER) b. Kellovsky (CZE) 6-3 7-6(4)