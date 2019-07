Universiadi 2019: buon debutto per Chun Hsin Tseng, Ortenzi sconfitto da Gakhov

Seconda giornata di gare in quel di Napoli, dove è in corso la XXX Universiade. Sui campi in terra battuta del TC Napoli, quest’oggi è stato sconfitto al secondo turno il giovane azzurro classe 2000 Gian Marco Ortenzi, che ha ceduto il passo al russo Ivan Gakhov, uno dei favoriti per la conquista della medaglia d’oro, col punteggio di 3-6 6-3 6-3.

Un altro degli accreditati al successo finale è il portacolori di Taipei Chun Hsin Tseng, che senza particolari problemi ha superato il match d’esordio.

RISULTATI SECONDO TURNO:

Wu (TPE) b. Duncan (GBR) 6-3 6-1

Sultanov (UZB) b. Rangana De Silva (SRI) 6-0 6-0

Liutarevich (BLR) b. Seraphim (GER) 6-4 4-6 7-5

Peniston (GBR) b. Kovacic (SLO) 6-4 6-1

Joncour (FRA) b. Quiza (PHI) 6-0 6-0

Khabibulin (KAZ) b. Enkhzaya (MGL) 6-1 6-0

Xu (CHN) b. Forster (LIE) 6-1 7-5

Tseng (TPE) b. Nazaruk (POL) 7-6(4) 6-0

Fayziev (UZB) b. Carpenter (MEX) 6-2 6-1

Kunsuwan (THA) b. Liaonenka (BLR) 6-1 2-6 6-4

Fitriadi (INA) b. Alazzam (KSA) 6-0 6-1

Hong (KOR) b. Ponnala (IND) 6-1 6-1

Shimabukuro (JPN) b. Jones (AUS) 6-1 6-1

Lam (HKG) b. Mugisha (UGA) 6-0 6-0

Prata (POR) b. Muraviov (UKR) 6-3 6-3

Gakhov (RUS) b. Ortenzi (ITA) 3-6 6-3 6-3