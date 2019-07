Wimbledon: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5

Wimbledon Grand Slam | Erba | $46.765.979 – 3° Turno

Centre Court – Ore: 2:00pm

K. Anderson vs G. Pella



Il match deve ancora iniziare

S. Halep vs V. Azarenka



Il match deve ancora iniziare

P. Hercog vs C. Gauff



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

S-W. Hsieh vs Ka. Pliskova



Il match deve ancora iniziare

N. Djokovic vs H. Hurkacz



Il match deve ancora iniziare

F. Auger-Aliassime vs U. Humbert



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

C. Wozniacki vs S. Zhang



Il match deve ancora iniziare

K. Khachanov vs R. Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

D. Medvedev vs D. Goffin



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

E. Svitolina vs M. Sakkari



Il match deve ancora iniziare

K. Muchova vs A. Kontaveit



Il match deve ancora iniziare

F. Verdasco vs T. Fabbiano



Il match deve ancora iniziare

J. Murray / B. Mattek-Sands vs J. Salisbury / K. Dunne



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

R. Opelka vs M. Raonic



Il match deve ancora iniziare

D. Yastremska vs V. Golubic



Il match deve ancora iniziare

R. Ram / A. Riske vs L. Bambridge / A. Muhammad



Il match deve ancora iniziare

S. Clayton / S. Grey vs F. Tiafoe / V. Williams



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

B. Paire vs J. Vesely



Il match deve ancora iniziare

J. Murray / N. Skupski vs I. Dodig / F. Polasek



Il match deve ancora iniziare

P. Martic vs D. Collins



Il match deve ancora iniziare

N. Kyrgios / D. Krawczyk vs M. Daniell / J. Brady



Il match deve ancora iniziare

B. McLachlan / M. Kato vs C-P. Hsieh / S-W. Hsieh



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 12:00am

Y. Duan / S. Zheng vs M. Ninomiya / R. Voracova



Il match deve ancora iniziare

A. Bublik / M. Kukushkin vs J. Cabal / R. Farah



Il match deve ancora iniziare

K. Krawietz / S. Santamaria vs B. Paire / X. Knoll



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

S. Gille / J. Vliegen vs M. Demoliner / D. Sharan



Il match deve ancora iniziare

K. Kozlova / A. Rodionova vs G. Dabrowski / Y. Xu



Il match deve ancora iniziare

F. Nielsen / K. Christian vs J. Vliegen / S. Zheng



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00am

M. Ebden / V. Pospisil vs R. Ram / J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

A. Sasnovich / L. Tsurenko vs B. Krejcikova / K. Siniakova



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:00am

D. Krawczyk / G. Olmos vs N. Melichar / K. Peschke



Il match deve ancora iniziare

A-L. Groenefeld / D. Schuurs vs A. Rosolska / A. Sharma



Il match deve ancora iniziare

M. Pavic / B. Soares vs S. Gonzalez / A. Qureshi



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 12:00am

J. Rojer / H. Tecau vs F. Martin / H. Nys



Il match deve ancora iniziare

D. Molchanov / G. Voskoboeva vs J. Melzer / A. Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

L. Hewitt / J. Thompson vs R. Klaasen / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

N. Mahut / E. Roger-Vasselin vs L. Mayer / J. Sousa



Il match deve ancora iniziare

J.O’Mara / N. Broady vs M. Middelkoop / Z. Yang



Il match deve ancora iniziare

C. Rungkat / S. Aoyama vs N. Mahut / A. Cornet



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 12:00am

R. Haase / F. Nielsen vs K. Skupski / J-P. Smith



Il match deve ancora iniziare

S. Aoyama / A. Krunic vs E. Mertens / A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

A. Sitak / L. Siegemund vs K. Skupski / D. Jurak



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ore: 12:00am

L. Paes / S. Stosur vs E. Hoyt / E. Silva



Il match deve ancora iniziare

H. Kontinen / J. Peers vs R. Lindstedt / T. Puetz



Il match deve ancora iniziare

H. Chan / L. Chan vs G. Minnen / A. Van Uytvanck



Il match deve ancora iniziare

M. Demoliner / A. Spears vs H. Kontinen / H. Watson



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

K. Flipkens / J. Larsson vs N. Kichenok / A. Spears



Il match deve ancora iniziare

L. Kubot / M. Melo vs A. De Minaur / M. Reid



Il match deve ancora iniziare

To be Arranged 1 – Ore:

A. Murray / S. Williams vs A. Mies / A. Guarachi



Il match deve ancora iniziare