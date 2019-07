Challenger Braunschweig, Winnetka, Winnipeg e Perugia: La situazione aggiornata

Settimana (08-14 Luglio 2019)

BRAUNSCHWEIG , Germany (CL)) /90 (€)

WINNETKA , IL.USA (H) /80 ($)

PERUGIA , Italy (CL) /80 (€)

WINNIPEG , Canada (H) /80 ($)

Braunschweig, Germany Challenger Tour 90

Date: 7/8/2019 Original Cut Off: 223 (ATP) / 14 (ITF) Ranking Date: 6/17/2019

60 Ruud, Casper (NOR)

66 Haase, Robin (NED)

86 Moutet, Corentin (FRA)

88 Munar, Jaume (ESP)

93 Laaksonen, Henri (SUI)

94 Dellien, Hugo (BOL)

97 Maden, Yannick (GER)

103 Travaglia, Stefano

104 Monteiro, Thiago (BRA)

106 Vesely, Jiri (CZE)

107 Daniel, Taro (JPN)

114 Majchrzak, Kamil (POL)

120 Ymer, Elias (SWE)

127 Martinez, Pedro (ESP)

129 Mager, Gianluca

132 Otte, Oscar (GER)

137 Rosol, Lukas (CZE)

142 Ofner, Sebastian (AUT)

145 Kovalik, Jozef (SVK)

152 Molleker, Rudolf (GER)

153 Brown, Dustin (GER)

163 Trungelliti, Marco (ARG)

165 Coppejans, Kimmer (BEL)

166 Domingues, Joao (POR)

173 Marterer, Maximilian (GER)

183 De Greef, Arthur (BEL)

189 Polmans, Marc (AUS)

201 Griekspoor, Tallon (NED)

203 Basic, Mirza (BIH)

204 Lestienne, Constant (FRA)

206 Vatutin, Alexey (RUS)

214 Hanfmann, Yannick (GER)

218 Benchetrit, Elliot (FRA)

221 Balazs, Attila (HUN)

223 Moraing, Mats (GER)

7 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

8 Cerundolo, Francisco (ARG) ITF

10 Heller, Peter (GER) ITF

13 Van Rijthoven, Tim (NED) ITF

14 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

Alternates ATP

224 de Bakker, Thiemo (NED)

228 Cachin, Pedro (ARG)

231 Miedler, Lucas (AUT)

239 Diez, Steven (CAN)

241 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

—-IN——–IN————

245 Zopp, Jurgen (EST)

Alternates ITF

15 Heyman, Christopher (BEL) ITF

—-IN——–IN————

16 Van de Zandschulp, Botic (NED) ITF

Winnetka, USA Challenger Tour 80

Date: 7/8/2019 Original Cut Off: 327 (ATP) / 88 (ITF) Ranking Date: 6/17/2019

80 Ebden, Matthew (AUS)

89 Klahn, Bradley (USA)

91 Sandgren, Tennys (USA)

112 Andreozzi, Guido (ARG)

116 Jung, Jason (TPE)

128 Harrison, Ryan (USA)

138 Paul, Tommy (USA)

146 Mmoh, Michael (USA)

150 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

155 Ramanathan, Ramkumar (IND)

160 Halys, Quentin (FRA)

161 Giron, Marcos (USA)

168 Kubler, Jason (AUS)

186 Krueger, Mitchell (USA)

188 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

196 Eubanks, Christopher (USA)

199 Young, Donald (USA)

207 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

211 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

219 Smyczek, Tim (USA)

238 Santillan, Akira (AUS)

261 Purcell, Max (AUS)

266 Aragone, JC (USA)

268 Altamirano, Collin (USA)

276 Escobedo, Ernesto (USA)

277 Blanch, Ulises (USA)

281 Mukund, Sasi Kumar (IND)

302 Zhang, Zhizhen (CHN)

304 Arevalo, Marcelo (ESA)

308 Vukic, Aleksandar (AUS)

312 King, Evan (USA)

314 Saville, Luke (AUS)

321 Redlicki, Michael (USA)

323 Harrison, Christian (USA)

325 Smith, Roy (USA)

327 Neuchrist, Maximilian (AUT) PR

51 Arconada, Jordi (USA) ITF

54 Etcheverry, Tomas Martin (ARG) ITF

55 Dougaz, Aziz (TUN) ITF

61 Bangoura, Sekou (USA) ITF

88 Klein, Lukas (SVK) ITF

Alternates ATP

338 Shane, Ryan (USA)

341 Sarkissian, Alexander (USA)

355 Klein, Brydan (GBR)

369 Sarmiento, Raymond (USA) PR

—-IN——–IN————

371 King, Kevin (USA)

Alternates ITF

101 Pervolarakis, Michail (GRE) ITF

122 Redlicki, Martin (USA) ITF

—-IN——–IN————

127 Olivetti, Albano (FRA) ITF

195 Ritschard, Alexander (SUI) ITF

Winnipeg, Canada Challenger Tour 80

Date: 7/8/2019 Original Cut Off: 339 (ATP) / 75 (ITF) Ranking Date: 6/17/2019

102 Tomic, Bernard (AUS)

109 Schnur, Brayden (CAN)

110 Granollers, Marcel (ESP)

130 Donskoy, Evgeny (RUS)

131 Kwon, Soonwoo (KOR)

140 Polansky, Peter (CAN)

158 Sela, Dudi (ISR)

167 Koepfer, Dominik (GER)

169 Soeda, Go (JPN)

170 Torpegaard, Mikael (DEN)

178 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

180 King, Darian (BAR)

192 Janvier, Maxime (FRA)

202 Gombos, Norbert (SVK)

217 Couacaud, Enzo (FRA)

220 Harris, Andrew (AUS)

240 Li, Zhe (CHN)

244 Uchida, Kaichi (JPN)

248 Moriya, Hiroki (JPN)

249 Chung, Yunseong (KOR)

257 Banes, Maverick (AUS)

259 Sakharov, Gleb (FRA)

265 Peliwo, Filip (CAN)

267 Menezes, Joao (BRA)

271 Wolf, J.J. (USA)

278 Ilkel, Cem (TUR)

280 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

283 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

287 Petrovic, Danilo (SRB)

311 Tabilo, Alejandro (CHI)

313 Gojo, Borna (CRO)

316 Cressy, Maxime (USA)

316 Gomez-Herrera, Carlos (ESP) PR

322 Descotte, Matias Franco (ARG)

331 Song, Evan (USA)

339 Vavassori, Andrea

12 Mansouri, Skander (TUN) ITF

18 Sekiguchi, Shuichi (JPN) ITF

20 Imai, Shintaro (JPN) ITF

74 Grills, Jacob (AUS) ITF

75 Kalenichenko, Danylo (UKR) ITF

Alternates ATP

342 Millot, Vincent (FRA)

355 Klein, Brydan (GBR)

369 Sarmiento, Raymond (USA) PR

371 King, Kevin (USA)

378 Gonzalez, Alejandro (COL)

386 Galarneau, Alexis (CAN)

388 Novikov, Dennis (USA)

405 Gabashvili, Teymuraz (RUS)

422 Grenier, Hugo (FRA)

—-IN——–IN————

429 Simon, Tobias (GER)

Alternates ITF

103 Kirkin, Ergi (TUR) ITF

122 Redlicki, Martin (USA) ITF

127 Olivetti, Albano (FRA) ITF

162 Leshem, Edan (ISR) ITF

164 Vilardo, Francesco ITF

170 Whitehouse, Mark (GBR) ITF

178 Niklas-Salminen, Patrik (FIN) ITF

187 Catarina, Lucas (MON) ITF

195 Ritschard, Alexander (SUI) ITF

221 Brooksby, Jenson (USA) ITF

—-IN——–IN————

223 Kirchheimer, Strong (USA) ITF

Perugia, Italy Challenger Tour 80

Date: 7/8/2019 Original Cut Off: 263 (ATP) / 11 (ITF) Ranking Date: 6/17/2019

62 Dzumhur, Damir (BIH)

75 Delbonis, Federico (ARG)

96 Lorenzi, Paolo

98 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

99 Fabbiano, Thomas

122 Sousa, Pedro (POR)

124 Caruso, Salvatore

136 Bagnis, Facundo (ARG)

149 Baldi, Filippo

154 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

162 Giannessi, Alessandro

172 Horansky, Filip (SVK)

177 Napolitano, Stefano

179 Coria, Federico (ARG)

184 Gomez, Emilio (ECU)

195 Arguello, Facundo (ARG)

197 Galan, Daniel Elahi (COL)

198 Galovic, Viktor (CRO)

200 Gaio, Federico

208 Arnaboldi, Andrea

210 Marcora, Roberto

216 Robredo, Tommy (ESP)

226 Vanni, Luca

227 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

230 Quiroz, Roberto (ECU)

232 Kolar, Zdenek (CZE)

233 Krstin, Pedja (SRB)

243 Safwat, Mohamed (EGY)

247 Giraldo, Santiago (COL)

250 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

252 Quinzi, Gianluigi

254 Lamasine, Tristan (FRA)

256 Oliveira, Goncalo (POR)

258 Bellucci, Thomaz (BRA)

260 Vilella Martinez, Mario (ESP)

263 Griekspoor, Scott (NED)

1 Safiullin, Roman (RUS) ITF

4 Denolly, Corentin (FRA) ITF

5 Roca Batalla, Oriol (ESP) ITF

6 Esteve Lobato, Eduard (ESP) ITF

11 Bonadio, Riccardo ITF

Alternates ATP

269 Huesler, Marc-Andrea (SUI)

270 Moroni, Gian Marco

274 De Schepper, Kenny (FRA)

275 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

—-IN——–IN————

282 Kotov, Pavel (RUS)

Alternates ITF

16 Van de Zandschulp, Botic (NED) ITF

24 Brancaccio, Raul ITF

—-IN——–IN————

29 Rondoni, Pietro ITF