Wimbledon: Cecchinato/Seppi e Carballes Baena/Sonego salutano il torneo di doppio

Premature sconfitte per gli azzurri al primo turno del torneo di doppio in quel di Wimbledon. Marco Cecchinato e Andreas Seppi si sono arresi a Rojer/Tecau, teste di serie numero cinque, col punteggio di 6-4 6-3 6-1; sorte identica è capitata a Lorenzo Sonego che, in coppia con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, è stato sconfitto per 6-3 6-4 6-3 da Martin/Nys.

In serata è previsto l’esordio nella competizione di Andy Murray: il britannico, che sarà affiancato dal francese Pierre-Hugues Herbert, affronterà il rumeno Marius Copil e il francese Ugo Humbert.