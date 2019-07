Wimbledon Junior: Delai e Ziodato al turno decisivo delle “quali”, Pigato subito ko

Giornata positiva per i colori italiani nelle qualificazioni femminili del torneo di Wimbledon Junior: Melania Delai e Sara Ziodato hanno superato i rispettivi match d’esordio, approdando così al turno decisivo, mentre Lisa Pigato non è riuscita a vincere il suo incontro con la statunitense Yepifanova, quattordicesima testa di serie.

Maratona vincente per la trentina Delai, classe 2002, che si è imposta per 11-9 al terzo parziale (non c’è il tiebreak, ndr) sulla tennista locale Adeshina e domani tornerà in campo contro la giapponese Kozaki, quest’oggi vittoriosa per 6-1 6-2 sulla britannica Cross. Meno fatiche, invece, per Ziodato, che ha fermato la portoricana Anzalotta Kynoch col punteggio di 6-3 7-6(4): l’ultimo ostacolo verso il main draw sarà la polacca Baszak, reduce dal successo in tre parziali sull’inglese Hill.

GLI SPOT DELLE ITALIANE

Staff (GBR) b. Cruz (4,BRA) 7-6(2) 0-6 6-2

Yepifanova (14,USA) b. Pigato (ITA) 6-3 6-3

Delai (7,ITA) b. Adeshina (GBR) 6-2 3-6 11-9

Kozaki (15,JPN) b. Cross (GBR) 6-1 6-2

Ziodato (8,ITA) b. Anzalotta Kynoch (PUR) 6-3 7-6(4)

Baszak (13,POL) b. Hill (GBR) 6-3 4-6 6-2