Wimbledon: LIVE I risultati con il dettaglio del Day 4. Rafael Nadal doma Kyrgios. Fuori la Kerber

Con la sfida tra Rafael Nadal (ATP 2) e Nick Kyrgios (43) Wimbledon sembra essere definitivamente entrato nel vivo. Al termine di una bella battaglia, giocata colpo su colpo, lo spagnolo è riuscito a tenere a bada l’australiano nei 1/32, vincendo con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (7/5) 7-6 (7/3). Tra un colpo spettacolare e l’altro (bellissimo il servizio da sotto con ace di Kyrgios nel primo set), il 24enne di Canberra ha pagato a caro prezzo qualche errore di troppo.

Hanno invece già salutato il torneo Marin Cilic (18) e John Isner (12), semifinalisti lo scorso anno. Il croato non è mai entrato in partita contro il portoghese Joao Sousa (69), vittorioso con un triplo 6-4, mentre l’americano si è inchinato al kazako Mikhail Kukushkin (58) per 6-4 6-7 (3/7) 4-6 6-1 6-4. Stessa sorte in campo femminile per Angelique Kerber (WTA 5): la tedesca, troppo discontinua, si è piegata di fronte all’americana Lauren Davis (95) per 2-6 6-2 6-1.

Wimbledon Grand Slam | Erba | $46.765.979 – 2° Turno

Centre Court – Ore: 2:00pm

K. Nishikori vs C. Norrie



Slam Wimbledon K. Nishikori [8] K. Nishikori [8] 6 6 6 C. Norrie C. Norrie 4 4 0 Vincitore: K. Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-0 → 5-0 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Nishikori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Nishikori 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 5-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 2-4 → 3-4 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

K. Siniakova vs J. Konta



Slam Wimbledon K. Siniakova K. Siniakova 3 4 J. Konta [19] J. Konta [19] 6 6 Vincitore: J. Konta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Konta 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 K. Siniakova 15-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 K. Siniakova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Konta 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Konta 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Siniakova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-4 → 2-5 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-2 → 1-3 J. Konta 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

N. Kyrgios vs R. Nadal



Slam Wimbledon N. Kyrgios N. Kyrgios 3 6 6 6 R. Nadal [3] R. Nadal [3] 6 3 7 7 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* ace 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-6 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Kyrgios 15-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Kyrgios 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-3 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 2:00pm

K. Mladenovic vs P. Kvitova



Slam Wimbledon K. Mladenovic K. Mladenovic 5 2 P. Kvitova [6] P. Kvitova [6] 7 6 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 P. Kvitova 15-0 30-0 2-4 → 2-5 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Kvitova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 K. Mladenovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 P. Kvitova 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

J. Clarke vs R. Federer



Slam Wimbledon J. Clarke J. Clarke 1 6 2 R. Federer [2] R. Federer [2] 6 7 6 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 R. Federer 15-0 30-0 ace 2-4 → 2-5 J. Clarke 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Federer 15-0 15-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Federer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 J. Clarke 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Clarke 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Federer 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 1-4 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Williams vs K. Juvan



Slam Wimbledon S. Williams [11] S. Williams [11] 2 6 6 K. Juvan K. Juvan 6 2 4 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Williams 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 S. Williams 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-2 → 5-3 K. Juvan 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Juvan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Williams 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Juvan 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 K. Juvan 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Juvan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Williams 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-5 → 2-6 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Williams 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-4 → 2-4 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 S. Williams 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. Barty vs A. Van Uytvanck



Slam Wimbledon A. Barty [1] A. Barty [1] 6 6 A. Van Uytvanck A. Van Uytvanck 1 3 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 1-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Barty 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Evans vs N. Basilashvili



Slam Wimbledon D. Evans D. Evans 6 6 7 N. Basilashvili [18] N. Basilashvili [18] 3 2 6 Vincitore: D. Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Evans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Evans 15-0 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Evans 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Evans 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 15-30 30-40 5-3 → 6-3 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

L. Davis vs A. Kerber



Slam Wimbledon L. Davis L. Davis 2 6 6 A. Kerber [5] A. Kerber [5] 6 2 1 Vincitore: L. Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 L. Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Davis 15-0 ace 5-2 → 6-2 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 df 4-2 → 5-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Davis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 L. Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Davis 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Davis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

M. Berrettini vs M. Baghdatis



Slam Wimbledon M. Berrettini [17] M. Berrettini [17] 6 7 6 M. Baghdatis M. Baghdatis 1 6 3 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Baghdatis 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Baghdatis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Baghdatis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Baghdatis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 5-2* ace 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 6-5 → 6-6 M. Baghdatis 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 M. Baghdatis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Baghdatis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:00am

S. Stephens vs Y. Wang



Slam Wimbledon S. Stephens [9] S. Stephens [9] 6 6 Y. Wang Y. Wang 0 2 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Stephens 15-0 2-0 Y. Wang 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Y. Wang 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Kukushkin vs J. Isner



Slam Wimbledon M. Kukushkin M. Kukushkin 6 6 4 6 6 J. Isner [9] J. Isner [9] 4 7 6 1 4 Vincitore: M. Kukushkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Isner 15-0 30-0 ace ace 5-3 → 5-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Isner 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 3-1 → 3-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 J. Isner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 J. Isner 0-15 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Isner 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 2-5* 2-6* ace 3*-6 6-6 → 6-7 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Fucsovics vs F. Fognini



Slam Wimbledon M. Fucsovics M. Fucsovics 7 4 6 6 3 F. Fognini [12] F. Fognini [12] 6 6 7 2 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 F. Fognini 0-15 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-1 → 5-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 ace 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-15 df 40-30 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 12:00am

H. Dart vs B. Haddad Maia



Slam Wimbledon H. Dart H. Dart 7 3 6 B. Haddad Maia B. Haddad Maia 6 6 1 Vincitore: H. Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 H. Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 B. Haddad Maia 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 H. Dart 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Haddad Maia 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Dart 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Dart 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Dart 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 B. Haddad Maia 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 H. Dart 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 B. Haddad Maia 0-15 0-30 5-3 H. Dart 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 B. Haddad Maia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 H. Dart 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 B. Haddad Maia 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

M. Cilic vs J. Sousa



Slam Wimbledon M. Cilic [13] M. Cilic [13] 4 4 4 J. Sousa J. Sousa 6 6 6 Vincitore: J. Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sousa 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 1-3 → 2-3 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 J. Sousa 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Cilic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Sousa 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

A. Anisimova vs M. Linette



Slam Wimbledon A. Anisimova [25] A. Anisimova [25] 4 5 M. Linette M. Linette 6 7 Vincitore: M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 ace 40-40 df ace A-40 ace 40-40 df ace 40-A 40-40 df df ace 40-A df 40-40 df ace A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Linette 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Anisimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Linette 15-0 ace 15-15 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Anisimova 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 A. Anisimova 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

D. Koepfer vs D. Schwartzman



Slam Wimbledon D. Koepfer D. Koepfer 0 3 5 D. Schwartzman [24] D. Schwartzman [24] 6 6 7 Vincitore: D. Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-6 → 5-7 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Koepfer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 2-5 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Koepfer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Koepfer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df 0-5 → 0-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Koepfer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 12:00am

S. Johnson vs A. De Minaur



Slam Wimbledon S. Johnson S. Johnson 3 7 6 3 6 A. De Minaur [25] A. De Minaur [25] 6 6 3 6 3 Vincitore: S. Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. De Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. De Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Johnson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 A. De Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. De Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 A. De Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. De Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. De Minaur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. De Minaur 15-0 30-0 ace ace 3-2 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. De Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 df 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. De Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Johnson 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 A. De Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. De Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. De Minaur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Johnson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

K. Bertens vs T. Townsend



Slam Wimbledon K. Bertens [4] K. Bertens [4] 3 7 6 T. Townsend T. Townsend 6 6 2 Vincitore: K. Bertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Bertens 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Townsend 0-15 0-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* df 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Townsend 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 T. Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Townsend 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Bertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Townsend 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

K. Kanepi vs B. Bencic



Slam Wimbledon K. Kanepi K. Kanepi 3 1 B. Bencic [13] B. Bencic [13] 6 6 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 K. Kanepi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bencic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Kanepi 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 3-5 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Kanepi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Kanepi 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Kanepi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Bencic 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 12:00am

J. Millman vs L. Djere



Slam Wimbledon J. Millman J. Millman 6 6 6 L. Djere [31] L. Djere [31] 3 2 1 Vincitore: J. Millman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Millman 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 L. Djere 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 4-2 → 5-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Suarez Navarro vs P. Parmentier



Slam Wimbledon C. Suarez Navarro [30] C. Suarez Navarro [30] 7 7 P. Parmentier P. Parmentier 6 6 Vincitore: C. Suarez Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* df 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 P. Parmentier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 P. Parmentier 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 2-3 → 3-3 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Suarez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* df 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 C. Suarez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 P. Parmentier 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Parmentier 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Suarez Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 P. Parmentier 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

V. Flink vs J. Goerges



Slam Wimbledon V. Flink V. Flink 1 4 J. Goerges [18] J. Goerges [18] 6 6 Vincitore: J. Goerges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 V. Flink 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Goerges 0-15 15-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Flink 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 V. Flink 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Goerges 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Flink 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 J. Goerges 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 V. Flink 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 V. Flink 15-0 30-0 40-0 ace 0-5 → 1-5 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 0-4 → 0-5 V. Flink 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 J. Goerges 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace A-40 0-2 → 0-3 V. Flink 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Goerges 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 12:00am

J. Struff vs T. Fritz



Slam Wimbledon J. Struff [33] J. Struff [33] 6 6 5 7 T. Fritz T. Fritz 4 3 7 6 Vincitore: J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace ace 6-5 → 6-6 J. Struff 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A df 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-15 40-30 A-40 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Fritz 0-30 0-40 5-3 → 6-3 T. Fritz 15-0 1-1 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 6-4 T. Fritz 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

E. Mertens vs M. Niculescu



Slam Wimbledon E. Mertens [21] E. Mertens [21] 7 6 M. Niculescu M. Niculescu 5 0 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 E. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-0 → 5-0 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 E. Mertens 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

L. Pouille vs G. Barrere



Slam Wimbledon L. Pouille [27] L. Pouille [27] 6 7 6 G. Barrere G. Barrere 1 6 4 Vincitore: L. Pouille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 G. Barrere 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Barrere 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Barrere 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 6-0* 6-6 → 7-6 G. Barrere 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Pouille 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Pouille 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 df 4-1 → 5-1 G. Barrere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 G. Barrere 15-0 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 16 – Ore: 12:00am

S. Querrey vs A. Rublev



Slam Wimbledon S. Querrey S. Querrey 6 6 6 A. Rublev A. Rublev 3 2 3 Vincitore: S. Querrey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 S. Querrey 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Querrey ace 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 S. Querrey 15-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 5-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

A. Riske vs I. Jorovic



Slam Wimbledon A. Riske A. Riske 6 6 9 I. Jorovic I. Jorovic 2 7 7 Vincitore: A. Riske Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-7 I. Jorovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 8-7 → 9-7 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 7-7 → 8-7 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 7-6 → 7-7 A. Riske 15-0 30-0 40-0 ace 6-6 → 7-6 I. Jorovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 I. Jorovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Riske 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 A. Riske 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 I. Jorovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 I. Jorovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Riske 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 I. Jorovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Riske 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 df 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Riske 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 5-6 → 6-6 I. Jorovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 5-6 A. Riske 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 I. Jorovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 I. Jorovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 I. Jorovic 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 I. Jorovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Riske 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 I. Jorovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 I. Jorovic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Riske 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-1 → 4-2 I. Jorovic 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Riske 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 I. Jorovic 15-0 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 A. Riske 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Jorovic 15-0 ace 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

G. Simon vs T. Sandgren



Slam Wimbledon G. Simon [20] G. Simon [20] 2 3 6 6 6 T. Sandgren T. Sandgren 6 6 4 3 8 Vincitore: T. Sandgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-8 G. Simon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-7 → 6-8 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-6 → 6-7 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Simon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace ace A-40 ace 5-2 → 5-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Sandgren 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 G. Simon 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 3-3 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 G. Simon 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Simon 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df ace 2-0 → 2-1 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 30-15 ace 2-4 → 2-5 G. Simon 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 40-A 0-4 → 1-4 G. Simon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 T. Sandgren 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 G. Simon 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 0-1 → 0-2 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Court 17 – Ore: 12:00am

T. Zidansek vs Q. Wang



Slam Wimbledon T. Zidansek T. Zidansek 1 2 Q. Wang [15] Q. Wang [15] 6 6 Vincitore: Q. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Q. Wang 15-0 15-15 df 40-15 0-2 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 1-5 → 1-6 Q. Wang 15-0 ace 30-0 40-0 df 1-4 → 1-5 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Q. Wang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

L. Siegemund vs B. Strycova



Slam Wimbledon L. Siegemund L. Siegemund 3 5 B. Strycova B. Strycova 6 7 Vincitore: B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Strycova 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 5-6 → 5-7 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 5-5 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 1-3 → 1-4 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Strycova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Strycova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

R. Berankis vs J-W. Tsonga



Slam Wimbledon R. Berankis R. Berankis 6 3 3 J-W. Tsonga J-W. Tsonga 7 6 6 Vincitore: J-W. Tsonga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Berankis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 3-6 J-W. Tsonga 0-15 df 30-15 ace 3-4 → 3-5 R. Berankis 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 J-W. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Berankis 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J-W. Tsonga 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J-W. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J-W. Tsonga 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 J-W. Tsonga 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J-W. Tsonga 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J-W. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J-W. Tsonga 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J-W. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 ace 6-5 → 6-6 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J-W. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J-W. Tsonga 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J-W. Tsonga 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J-W. Tsonga 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J-W. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 12:00am

R. Carballes Baena / L. Sonego vs F. Martin / H. Nys



Slam Wimbledon R. Carballes Baena / L. Sonego R. Carballes Baena / L. Sonego 3 4 3 F. Martin / H. Nys F. Martin / H. Nys 6 6 6 Vincitore: F. Martin H. Nys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

Court 10 – Ore: 12:00am

J. Rojer / H. Tecau vs M. Cecchinato / A. Seppi