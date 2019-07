Wimbledon: Seppi spreca troppo contro Pella e viene eliminato

Come nelle ultime tre stagioni, la corsa di Andreas Seppi a Wimbledon, nel terzo Slam dell´anno, si ferma al secondo turno. Mercoledi sera il 35enne di Caldaro si è dovuto arrendere all´argentino Guido Pella, numero 26 del mondo e del tabellone, in cinque set dopo tre ore e 37 minuti di gioco per 6:4, 4:6, 4:6, 7:5, 6:1.

Seppi ha affrontato stasera per la prima volta in carriera il 29enne argentino. Pella è partito subito forte, ha strappato nel decimo game il servizio all´altoatesino per il 6:4. Nel secondo set Seppi sul 4:3 per Pella ha dovuto annullare tre palle break al suo avversario, riuscendo ad impattare sul 4:4. Poi ha piazzato il break del 5:4, chiudendo la frazione sul 6:4. Anche il terzo set è terminato con questo punteggio per l´azzurro. Dopo essere passato in vantaggio con un break per 3:1, Seppi ha tenuto senza problemi il suo servizio. Nel quarto set Seppi avrebbe potuto chiudere definitivamente il match. Due volte era avanti con un break, ma in entrambe le occasioni Pella è riuscito a fare il rebreak. Sul 6:5 l´argentino ha poi stappato il turno di battuta a Seppi, vincendo 7:5. Cosi questa partita si è decisa al quinto set. Nel primo game Seppi ha sprecato una palla break, poi è crollato, facendo sul 5:0 solo un punto per il 6:1 finale. Piccola consolazione per Seppi: per aver raggiunto il secondo turno, riceve 80.300 euro di montepremi e 45 punti ATP.

Per Seppi comunque il torneo di Wimbledon non è ancora terminato, perché deve giocare il doppio con Marco Cecchinato. La coppia azzurra però non è stata fortunata nel sorteggio e trova subito le teste di serie numero 5 del tabellone, Jean-.Julien Rojer (NED)/Horia Tecau (ROU).