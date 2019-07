Wimbledon: Il programma di Giovedì 04 Luglio

Centre Court – Ore: 2:00pm

K. Nishikori vs C. Norrie

K. Siniakova vs J. Konta

N. Kyrgios vs R. Nadal

No.1 Court – Ore: 2:00pm

K. Mladenovic vs P. Kvitova

J. Clarke vs R. Federer

S. Williams vs K. Juvan

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. Barty vs A. Van Uytvanck

D. Evans vs N. Basilashvili

L. Davis vs A. Kerber

M. Berrettini vs M. Baghdatis

No.3 Court – Ore: 12:00am

S. Stephens vs Y. Wang

M. Kukushkin vs J. Isner

M. Fucsovics vs F. Fognini

Court 12 – Ore: 12:00am

H. Dart vs B. Haddad Maia

M. Cilic vs J. Sousa

A. Anisimova vs M. Linette

D. Koepfer vs D. Schwartzman

Court 18 – Ore: 12:00am

S. Johnson vs A. De Minaur

K. Bertens vs T. Townsend

K. Kanepi vs B. Bencic

J. Murray / N. Skupski vs I. Dodig / F. Polasek

Court 4 – Ore: 12:00am

S. Aoyama / A. Krunic vs K. Christian / D. Jakupovic

N. Kichenok / A. Spears vs S. Kenin / A. Petkovic

R. Jebavy / P. Oswald vs H. Dellien / G. Pella

A. Potapova / D. Yastremska vs J. Brady / A. Riske

Court 5 – Ore: 12:00am

M. Brengle / E. Routliffe vs X. Han / O. Kalashnikova

M. Daniell / W. Koolhof vs R. Bopanna / P. Cuevas

A. Cornet / P. Martic vs V. Kudermetova / J. Ostapenko

P. Carreno Busta / F. Lopez vs C. Garin / N. Jarry

Court 6 – Ore: 12:00am

R. Carballes Baena / L. Sonego vs F. Martin / H. Nys

R. Haase / F. Nielsen vs R. Arneodo / D. Dzumhur

R. Peterson / T. Zidansek vs M. Buzarnescu / R. Olaru

S-W. Hsieh / B. Strycova vs M. Barthel / X. Knoll

Court 7 – Ore: 12:00am

M. Puig / S. Rogers vs M. Ninomiya / R. Voracova

H. Kontinen / J. Peers vs G. Granollers / M. Granollers

R. Lindstedt / T. Puetz vs D. Kudla / S. Querrey

A. Mitu / P. Parmentier vs D. Collins / B. Mattek-Sands

Court 8 – Ore: 12:00am

N. Mahut / E. Roger-Vasselin vs L. Broady / S. Clayton

P. Andujar / F. Verdasco vs E. Hoyt / L. Johnson

Y. Duan / S. Zheng vs M. Rybarikova / S. Voegele

R. Atawo / L. Kichenok vs M. Minella / H. Watson

Court 10 – Ore: 12:00am

V. Diatchenko / Y. Putintseva vs A. Rosolska / A. Sharma

S. Stosur / S. Zhang vs M. Gasparyan / A. Panova

J. Rojer / H. Tecau vs M. Cecchinato / A. Seppi

E. Alexandrova / V. Golubic vs A. Muhammad / T. Townsend

Court 11 – Ore: 12:00am

M. Sakkari / A. Tomljanovic vs L. Hradecka / A. Klepac

L. Harris / C. Ruud vs M. Arevalo / M. Reyes-Varela

L. Djere / J. Tipsarevic vs S. Gonzalez / A. Qureshi

Court 14 – Ore: 12:00am

J. Millman vs L. Djere

C. Suarez Navarro vs P. Parmentier

V. Flink vs J. Goerges

D. Evans / L. Glasspool vs L. Mayer / J. Sousa

Court 15 – Ore: 12:00am

J. Struff vs T. Fritz

E. Mertens vs M. Niculescu

L. Pouille vs G. Barrere

D. Kasatkina / A. Kontaveit vs I. Begu / M. Niculescu

Court 16 – Ore: 12:00am

S. Querrey vs A. Rublev

A. Riske vs I. Jorovic

G. Simon vs T. Sandgren

Court 17 – Ore: 12:00am

T. Zidansek vs Q. Wang

L. Siegemund vs B. Strycova

R. Berankis vs J-W. Tsonga

D. Molchanov / I. Zelenay vs B. Bryan / M. Bryan

To be Arranged 1 – Ore: 12:00am

M. Copil / U. Humbert vs P. Herbert / A. Murray