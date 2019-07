Wimbledon Junior: Delai, Ziodato e Pigato al via nelle qualificazioni

E’ stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni della prova Juniores femminile di Wimbledon. Ai nastri di partenza della competizione, che avrà inizio nella mattinata di domani, ci saranno tre tenniste italiane: Melania Delai, Sara Ziodato e Lisa Pigato, con le prime due giocatrici accreditate rispettivamente della settima e dell’ottava testa di serie.

Melania Delai, classe 2002, esordirà contro la 18enne locale Esther Adeshina, attuale n.400 ITF con un best ranking alla posizione n.194 nel gennaio 2017. Sara Ziodato debutterà sull’erba londinese contro la portoricana Lauren Anzalotta Kynoch, classe 2002 e n.126 ITF; Lisa Pigato, infine, giocherà per la prima volta in carriera contro la statunitense Alexandra Yepifanova, Top-100 ITF e numero 14 del seeding.

GLI SPOT DELLE ITALIANE

Cruz (4,BRA) – Staff (GBR)

Pigato (ITA) – Yepifanova (14,USA)

Delai (7,ITA) – Adeshina (GBR)

Cross (GBR) – Kozaki (15,JPN)

Ziodato (8,ITA) – Anzalotta Kynoch (PUR)

Hill (GBR) – Baszak (13,POL)