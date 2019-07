ITF Junior: Lorenzo Rottoli finalista nel J3 in Ucraina. Al via Wimbledon junior

Vediamo come al solito i risultati dei nostri giovani tennisti impegnati nel circuito ITF Junior. Il più bravo della settimana è stato Lorenzo Rottoli che ha raggiunto la finale nel torneo J3 disputato in Ucraina, sconfitto dal giocatore di casa Bielinskyi per 6-4 6-4.

E’ iniziato il prestigioso torneo J1 di Roehampton sull’erba in preparazione a Wimbledon. Nel maschile Luciano Darderi ha superato le qualificazioni, poi è stato sconfitto al primo turno, così come sono stati eliminati al primo turno tutti gli altri italiani presenti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Francesco Passaro. Nel femminile non hanno superato le qualificazioni Cristina Tiglea, Sara Ziodato e Lisa Pigato. Nessuna italiana è quindi presente nel main draw.

Sempre in Inghilterra, nel J1 di Nottingham, nel maschile primo turno per Luciano Darderi, ha superato le quali ma è stato sconfitto al primo turno Daniel Bagnolini. Nel femminile primo turno per Cristina Tiglea.

Nel torneo J2 in Repubblica Ceca, quarti di finale per Samuel Ruggeri, secondo turno per Fausto Tabacco e Leonardo Malgaroli, primo turno per Francesco Maestrelli e Biagio Gramaticopolo. Nel femminile primo turno per Federica Trevisan e non ha superato le quali Diletta Cherubini.

Nel torneo J4 in Grecia, semifinale per Alessio Tramontin e Jonas Greif, quarti di finale per Alberto Orso, secondo turno per Leonardo Biasolo, primo turno per Benito Massacri. Nel femminile quarti di finale per Milena Jovetic, non hanno superato le quali Ottavia Massetti, Tatiana Prapa, Francesca Leone.

Nel torneo J4 in Tunisia semifinale per Giorgio Tabacco, secondo turno per Mariano Tamarro, quali non superate da Lukas Bonfante.

Nel torneo J5 in Danimarca, quarti di finale per Riccardo Miceli, proveniente dalle qualificazioni, primo turno per Niccolò Ciavarella anche lui dopo aver superato le quali, non superate da Daniele Minighini e Pietro Pampanin. Nel femminile, secondo turno per Emma Boggiali, proveniente dalle qualificazioni.

Infine in Madagascar, torneo J5, secondo turno per Luca Fe’ Ostiani e Denis Spiridon.

Questa settimana parte il torneo di Wimbledon Junior senza i nostri migliori giocatori junior (Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri) che hanno deciso di abbandonare l’attività giovanile per dedicarsi solo a tornei pro. Nel maschile certi del main draw Matteo Arnaldi (19 del seeding), Francesco Passaro (27) e Flavio Cobolli (37). Potrebbe non esserci nessun italiano invece nelle qualificazioni, il primo in attesa è Filippo Moroni fuori di 16 posti.

Nel femminile nessuna italiana è dentro il main draw, Nelle qualificazioni ci saranno Sara Ziodato (ora 7 nel seeding delle quali), Melania Delai (al numero 12) e Martina Biagianti (26). Fuori di solo un posto Lisa Pigato, quindi quasi certa di entrare. Federica Rossi si è ritirata questa settimana.

Paolo Angella