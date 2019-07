Wimbledon: incredibile Thomas Fabbiano! Il pugliese elimina Tsitsipas in cinque set

Un sogno che diventa realtà. Una giornata diversa dalle altre, una giornata che rimarrà per sempre impressa nella mente di Thomas Fabbiano: classe 1989, l’attuale numero 89 ATP si è imposto al primo turno del torneo di Wimbledon sulla promessa greca Stefanos Tsitsipas, sesto giocatore della classifica mondiale e settimo favorito del seeding, col punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7(8) 6-3 in tre ore e 22 minuti di gioco.

Il giocatore pugliese, che prima d’ora non era mai riuscito a battere un Top-20, ottiene quello che in gergo verrebbe definito un “colpo grosso”: ad un anno esatto dal successo su Stan Wawrinka, Fabbiano ripete una grandissima prestazione sull’erba londinese, approdando al secondo turno del terzo Slam stagionale per la seconda volta in carriera. L’azzurro, che dovrà difendere una cambiale di punti decisamente importante, visto il terzo turno raggiunto nel 2018, si conferma in Top-100: al secondo ostacolo affronterà Ivo Karlovic, che si è sbarazzato in tre set di Andrea Arnaboldi, il quale ha visto interrompersi il suo cammino iniziato dal torneo di qualificazione.

PRIMO SET – Prestazione praticamente perfetta nella prima frazione per Thomas Fabbiano, che fin dal primo punto dimostra di potersela giocare ad armi pari con Tsitsipas. L’azzurro ottiene il primo break nel terzo gioco, restituendo però il vantaggio nel sesto game. Sul 4-4, il parziale torna nelle mani del pugliese: è un altro game “fiume”, fatto di ben sedici punti, a regalare un’immensa soddisfazione a Fabbiano, abile a togliere la battuta a Tsitsipas alla seconda chance utile. Avanti per 5-4, l’azzurro non ha avuto alcun problema a tenere a zero: 6-3 in 45 minuti, non perfetto il bilancio vincenti-errori da parte di Fabbiano che, però, ha messo più prime di servizio in campo ed ha ottenuto una percentuale maggiore di punti con la seconda rispetto al suo avversario.

SECONDO SET – Sostanziale equilibrio per gran parte del secondo parziale sul Campo 2 dell’All England Club. Il primo a ritrovarsi di fronte ad una difficoltà è Fabbiano, che nel quarto game annulla una palla break e nel turno di battuta successivo è costretto ad arrendersi alla maggior lucidità e consistenza di Tsitsipas. Avanti di un break, il classe ’98 è riuscito a gestire piuttosto bene i giochi successivi filo al 6-3 finale, maturato in 34 minuti. In questa frazione, Fabbiano ha avuto davvero poche chance in risposta: Tsitsipas, infatti, ha tenuto per tre volte la battuta a quindici, per una volta a trenta e per una volta addirittura a zero.

TERZO SET – Tennis champagne a Wimbledon, Fabbiano-Tsitsipas diventa, a sorpresa, il match di giornata. Più ombre che luci per Tsitsipas: sull’1-2, il greco si ritrova rapidamente sotto 0-40 a causa di due doppi falli consecutivi, ma con tre ottime prime di servizio rialza la testa fino ad agganciare Fabbiano sul 2-2. Terzo set gestito piuttosto bene da Fabbiano, sotto tutti i punti di vista: l’italiano, infatti, non ha mai dato modo a Tsitsipas di far male e rendersi insidioso nei turni di risposta, concedendogli appena quattro punti. Le occasioni maggiori, quindi, le ha avute proprio il nativo di San Giorgio Jonico che, sul 5-4 in suo favore, ha operato il break a quindici, giocando un game perfetto (fatta eccezione per un errore di Tsitsipas in avvio, si segnalano dritto vincente, gran risposta in salto a provocare un errore del greco, scambio prolungato sulla diagonale del rovescio con conseguente “perdita” del colpo da parte del tennista di Atene): in 36 minuti, è 6-4 Fabbiano. Due set a uno!

QUARTO SET – Uno Stefanos Tsitsipas tutt’altro che perfetto, molto nervoso con sé stesso e con il suo tennis, riesce comunque a tenere testa a Thomas Fabbiano nel quarto set. Equilibrio totale, come dimostrato dalle statistiche che vedono Fabbiano aver conquistato appena un punto in più rispetto a Tsitsipas, il quale, nonostante questo, è riuscito ad imporsi e a portare la contesa al quinto parziale. Nessuna palla break concessa dai giocatori nel corso dei “tradizionali” dodici game, sul 6-6 si è disputato un tiebreak come giusto epilogo di un set veramente combattuto ed avvincente: Tsitsipas parte meglio, allunga immediatamente sullo 0-3 e poi sul 4-6, non sfruttando due set point. Due occasioni gettate al vento dal greco, che spalanca le porte a Thomas Fabbiano: il pugliese si procura due palle match (7-6, col servizio a disposizione, e 8-7, in risposta), ma non le sfrutta. Allora si procede ad ulteriore oltranza: sul 9-8 in suo favore, Tsitsipas riesce a conquistare il punto decisivo che vale il quarto parziale.

QUINTO SET – Tsitsipas più aggressivo che mai ad inizio quinto set, Fabbiano più solido che mai nei momenti importanti: è questa la chiave che ha deciso l’incontro in favore dell’italiano. Il greco parte forte procurandosi tre palle break nel secondo gioco, ma Fabbiano le rispedisce al mittente. Sul 3-3, l’azzurro rompe l’equilibrio che si stava venendo a creare con un turno di battuta strappato a trenta a Tsitsipas. Avanti per 5-3, altro passaggio a vuoto di Tsitsipas che, penalizzato dal servizio, si arrende anzitempo al cospetto di Fabbiano: 6-3 per il pugliese che accede al secondo turno di Wimbledon dopo una prestazione di altissimo livello contro un Top-10.

Cronaca di Lorenzo Carini