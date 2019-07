Wimbledon: Camila Giorgi subito eliminata, Dayana Yastremska vince in due set

Esordio amaro in quel di Wimbledon per Camila Giorgi che è stata sconfitta al primo turno dalla giovanissima Dayana Yastremska, classe 2000 e n.36 WTA. La tennista ucraina, che si è affacciata da poco al mondo del professionismo ma ha già conquistato tre titoli nel circuito maggiore (Hong Kong 2018, Strasburgo e Hua Hin 2019), si è imposta col punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 7 minuti di gioco, bagnando così al meglio il suo esordio nel tabellone principale sull’erba londinese, dove nel 2018 si era spinta sino al secondo turno delle qualificazioni, perdendo dall’austriaca Haas. Al secondo ostacolo incontrerà la statunitense Sofia Kenin, che da pochi istanti ha concluso il suo incontro con l’australiana Astra Sharma (6-4 6-2 lo score).

Camila Giorgi, che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale, arrendendosi solamente di fronte a Serena Williams in tre parziali, scenderà inevitabilmente nella classifica mondiale: sicuramente già fuori dalla Top-50, potrebbe anche abbandonare la Top-60 in caso di risultati favorevoli alle sue inseguitrici dirette.

PRIMO SET – Quattro break consecutivi caratterizzano la frazione d’apertura sul Campo 8 dell’All England Club, situato in una zona molto ventilata (sarà proprio il vento, in alcuni casi, a condizionare le due giocatrici). Yastremska è la prima ad incontrare qualche difficoltà: l’ucraina perde la battuta nel terzo gioco, commettendo due doppi falli consecutivi dal 30-30, riprendendosi il break nel game successivo. Ancora un break concesso a Giorgi nel quinto game, complice un dritto spedito in rete da posizione favorevole: anche sul 3-2 la maceratese getta alle ortiche diverse buone occasioni, restituendo il vantaggio all’avversaria (da segnalare, purtroppo, un doppio fallo sul 30-30 e il calo vistoso al servizio col passare dei minuti).

Il primo set assume una piega decisiva sul 4-3 Yastremska: Giorgi parte con un doppio fallo, poi ne commette un’altro sul 40-15, in un momento che, tutto sommato, si può definire “accettabile”. Come se non bastasse, l’azzurra sbaglia due dritti ed un rovescio, spalancando le porte a Yastremska per il break che vale il 5-3. Giorgi continua nella sua serie “infinita” di errori (sono 14 i “non forzati”, a fronte di appena 7 vincenti) e Yastremska ringrazia, chiudendo il set per 6-3 in 33 minuti. Sono quattro i doppi falli realizzati da Camila Giorgi, che ha messo in campo appena il 42% di prime, con il 40% di punti vinti con questo fondamentale che, più che aiutarla come dovrebbe, l’ha penalizzata in maniera assai evidente.

SECONDO SET – Camila Giorgi prosegue sulla falsariga del primo set, commettendo veramente una folta varietà di ingenuità nel corso di tutto il secondo parziale. Dayana Yastremska, nonostante la giovane età e la minor esperienza a questi livelli, si dimostra piuttosto solida ed abile a sfruttare le occasioni che le vengono concesse: il terzo gioco, piuttosto lungo, vede l’ucraina operare il break alla quarta occasione, dopo aver sciupato tre chance a causa di altrettante risposte spedite malamente in rete. Camila Giorgi accenna ad una reazione, creando qualche fastidio a Yastremska nel game successivo, senza però riuscire a rimettersi a pieno in carreggiata, tanto da perdere nuovamente il turno di battuta, a trenta, nel quinto game. Avanti per 6-3 4-1, Yastremska si rilassa, quasi consapevole di poter vincere benissimo il match senza faticare minimamente al servizio: quattro break consecutivi, due per parte, permettono alla giovane promessa di Odessa di archiviare la pratica e strappare il pass per il secondo ostacolo.

Cronaca di Lorenzo Carini