Fanta Wimbledon 2019: almeno 1.500 euro di premi!

L’estate è arrivata e quindi è il momento per il torneo di tennis più prestigioso al mondo: Wimbledon. Nei campi dell’All England Club di Londra nelle prossime due settimane sarà in palio il terzo titolo del Grande Slam del 2019. Il terzetto di punta del tennis maschile sarà in azione con Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. È sull’erba che Federer in particolare ha una ottima possibilità di aggiungere un trofeo ai suoi numerosi titoli del Grande Slam. Tra le donne c’è grande lotte fra le molte contendenti, tra cui Kiki Bertens e la nuova numero uno del mondo, Ash Barty, su cui ci saranno tutti gli occhi puntati.

Wimbledon può anche essere vinto dalla comodità della propria casa con la possibilità di scegliere la propria fanta squadra su Zweeler. Seleziona i tennisti dai quali ti aspetti di più durante il torneo e competi per il premio principale di almeno 300 euro! Wimbledon può essere seguito in diretta ogni giorno su Eurosport.

Il FantaWimbledon 2019 inizierà lunedì 1 luglio 2019 alle 12:10.

Per partecipare al FantaWimbledon devi creare una squadra formata da 28 tennisti. Tutti i tennisti (uomini e donne) sono divisi in 7 gruppi diversi. Puoi scegliere per ogni gruppo un numero limitato di giocatori con cui pensi di poterti aggiudicare più punti nel FantaWimbledon.

Il gioco costa 7 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 1.500,00 euro in premi. Il 1° premio è di 300 euro.

Perché giocare al Fanta Wimlecon? Il tuo coinvolgimento con il tennis aumenterà ulteriormente. Non tiferai solo per la tua preferita, ma 28 tennisti dovranno giocare bene e vincere per te.

Con soli 7 euro avrai alcune ore extra di divertimento prima dell’inizio del torneo e durante l’intero evento.

Se sarai in grado di battere gli altri fanta giocatori, vincerai bei premi in denaro (ci sono 41 premi per la Classifica Generale, 1.500 euro)!

CLICCA QUI PER REGISTRARTI SUBITO!