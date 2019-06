Challenger Milano: Beppe Bergomi assiste da vicino al match di Lorenzo Musetti

Tra i tanti spettatori presenti, nonostante una temperatura assestata intorno ai 40° C, sulle tribune del Campo Centrale dell’Aspria Harbour Club in occasione del match tra Lorenzo Musetti e il dominicano Jose Hernandez-Fernandez, gli occhi dei più “attenti” sono caduti su Beppe Bergomi, bandiera dell’Inter e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.

L’attuale commentatore tecnico per Sky Sport ha avuto modo di conoscere di persona Lorenzo Musetti, giovane astro nascente del tennis italiano, come ci ha confermato lo stesso giocatore nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ai nostri microfoni: “Ieri l’altro me lo hanno presentato, ma purtroppo io tifo per la Juventus (ride, ndr). Avendo giocato esclusivamente per l’Inter non è uno dei miei idoli, ma mi ha fatto comunque piacere conoscerlo perché è una leggenda del calcio italiano“.