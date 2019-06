ATP Antalya: Semifinale per Lorenzo Sonego

Sonego in semifinale

Semifinale per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Antalya.

L’azzurro ha superato nei quarti di finale dopo una dura lotta il transalpino Adrian Mannarino con il risultato di 36 76 (3) 63.

In semifinale l’azzurro sfiderà uno tra Tomic o Carreno Busta.

Da segnalare che Sonego nel tiebreak del secondo set, dal 2 a 3 e servizio a disposizone ha messo a segno un bel parziale di cinque punti consecutivi vincendo la frazione per 7 punti a 3.

Nel terzo set Lorenzo piazzava il break decisivo nel secondo gioco e senza mai rischiare al servizio chiudea la partita per 6 a 3.

Nell’ultimo game dell’incontro l’azzurro sul 40 pari ha cacciato dal cilindro un fondamentale ace ed ha chiuso la partita nel punto successivo per 6 a 3.

La partita punto per punto