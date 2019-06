ATP Eastbourne: Thomas Fabbiano centra la prima semifinale in carriera nel circuito ATP

Prima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Thomas Fabbiano

Nei quarti di finale del torneo di Eastbourne il 30enne di San Giorgio Ionico, numero 102 del ranking mondiale, ha sconfitto anche il francese Gilles Simon, numero 25 Atp e sesta testa di serie, con, in un’ora e 24 minuti, con il risultato di 64 63.

In semifinale sfiderà Sam Querrey classe 1987 e n.79 ATP.

La partita punto per punto