The Boodles: I risultati del 26 Giugno. Ancora una sconfitta per Fabio Fognini. Perde anche Novak Djokovic

Ancora una sconfitta per Fabio Fognini che ha perso in maniera netta la sua seconda partita nel torneo di esibizione The Boodles.

L’azzurro è stato superato da Diego Schwartzman con il risultato di 62 61.

Perde anche Novak Djokovic, n.1 del mondo superato da Denis Shapovalov dopo due set lottati.

I risultati del 26 Giugno

Denis Shapovalov (CAN) b. Djokovic (SRB) 76 (3) 64

Stefanos Tsitsipas (GRE) v Karen Khachanov (RUS) 63 36 10-8

Diego Schwartzman (ARG) b. Fabio Fognini (ITA) 62 61