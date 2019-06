ATP Eastbourne: Thomas Fabbiano mette a segno una grande rimonta nel secondo set e batte Laslo Djere n.30 del mondo

Thomas Fabbiano approda ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Eastbourne.

Il 30enne di San Giorgio Ionico, numero 102 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni, ha sconfitto al secondo turno il serbo Laslo Djere, numero 30 Atp e seconda testa di serie con il risultato di 76 (5) 76 (6) dopo 2 ore e 01 minuto di partita.

Ai quarti di finale sfiderà Gilles Simon.

Da segnalare che Fabbiano è stato nel primo set sotto per 5 a 6 e servizio per l’avversario.

Qui Fabbiano ha piazzato il controbreak a 30 e poi nel tiebreak sul 5 a 4, piazzava il minibreak decisivo conquistando poi la frazione per 7 punti a 5.

Nel secondo set Thomas in svantaggio per 1 a 5, 40-15 e servizio per il serbo, annullava ben quattro palle set in quel game e poi conquistava ben quattro giochi consecutivi e due break impattando sul 5 pari.

Nel tiebreak l’azzurro sul 6 a 4, mancava due palle matcvh, ma al terzo tentativo riusciva a chiudere set e match per 8 punti a 6.

La partita punto per punto