Challenger Recanati: Il 29 giugno ci sarà la conferenza stampa (con l’entry aggiornata)

Si terrà sabato 29 giugno, alle ore 11.00, presso il Circolo Tennis Francesco Guzzini, in via Le Grazie a Recanati, la conferenza stampa di presentazione del Guzzini Challenger 80, il torneo di tennis valido per la classifica Atp, che si svolgerà dal 1 al 7 luglio e che quest’anno avrà il montepremi di 46.600 euro.

Quest’anno l’Associazione del Tennis Professionistico ha introdotto degli importanti cambiamenti alla categoria Challenger per garantire un livello più alto: è aumentato il montepremi e saranno ben 80 i punti messi in palio per il vincitore. Il tabellone del torneo leopardiano si preannuncia quindi particolarmente interessante con la presenza di giocatori di alta classifica e di giovani promesse dal sicuro avvenire pronte a mettersi in mostra nella prestigiosa vetrina recanatese.

Recanati, Italy Challenger Tour 80

Date: 7/1/2019 Original Cut Off: 264 (ATP) / 25 (ITF) Ranking Date: 6/10/2019

111 Andreozzi, Guido (ARG)

116 Barrere, Gregoire (FRA)

121 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

122 Caruso, Salvatore

125 Ivashka, Ilya (BLR)

139 Lacko, Lukas (SVK)

144 Giustino, Lorenzo

147 Ramanathan, Ramkumar (IND)

148 Donskoy, Evgeny (RUS)

150 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

151 Baldi, Filippo

155 Duckworth, James (AUS)

156 Gerasimov, Egor (BLR)

167 Lopez Perez, Enrique (ESP)

178 Napolitano, Stefano

185 Bemelmans, Ruben (BEL)

187 Marcora, Roberto

188 Gomez, Emilio (ECU)

193 Troicki, Viktor (SRB)

205 Galovic, Viktor (CRO)

207 Basic, Mirza (BIH)

210 Gaio, Federico

211 Rodionov, Jurij (AUT)

213 Arnaboldi, Andrea

218 Lee, Duckhee (KOR)

219 Sinner, Jannik

222 Moraing, Mats (GER)

227 Vanni, Luca

232 Quiroz, Roberto (ECU)

234 Bourgue, Mathias (FRA)

242 Watanuki, Yosuke (JPN)

245 Uchida, Kaichi (JPN)

247 Moriya, Hiroki (JPN)

250 Viola, Matteo

260 Oliveira, Goncalo (POR)

264 Sakharov, Gleb (FRA)

15 Van de Zandschulp, Botic (NED) ITF

16 Brancaccio, Raul ITF

19 Rinderknech, Arthur (FRA) ITF

24 Karatsev, Aslan (RUS) ITF

25 O’Connell, Christopher (AUS) ITF

Alternates ATP

265 Griekspoor, Scott (NED)