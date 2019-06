ITF Junior: Samuel Ruggeri finalista nel J1 in Germania. Finale nel doppio per Luca Nardi e Lorenzo Rottoli. La situazione aggiornata per Wimbledon junior

Settimana con molti ragazze e ragazzi italiani impegnati nelle prove scolastiche di fine anno e quindi pochi tennisti impegnati nel circuito ITF junior, ma sono comunque arrivati risultati positivi per il movimento tennistico italiano soprattutto dalla Germania dove si è disputato un importante torneo di grado 1.

Nel maschile finale per Samuel Ruggeri, sconfitto solo all’ultima partita dal serbo Mdjedovic per 7-6 6-2, quarti di finale per Luca Nardi, terzo turno per Marco Furlanetto, secondo turno per Lorenzo Rottoli, Luciano Darderi, Francesco Maestrelli, Matteo Gigante e Luca Castagnola (gli ultimi due dopo aver superato le qualificazioni). In doppio finale per la coppia formata da Luca Nardi e Lorenzo Rottoli. Nel femminile semifinale per Arianna Zucchini, primo turno per Letizia Corsini.

In Svizzera, torneo J3, secondo turno per Leonardo Malgaroli e Federico Serena, primo turno per Jonas Greif e Marcello Serafini, non ha superato le qualificazioni Enrico Wood. Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Rubina de Ponti, primo turno per Greta Schieroni, Beatrice Stagno e Diletta Cherubini.

In Olanda, torneo J3, secondo turno per Mattia Bernardi, non si sono qualificati Daniel Bagnolini e Gabriele Bombara. Infine in Romania, torneo J5, secondo turno per Riccardo Rotilio, non si è qualificato Guelfo Baldovinetti.

Iniziamo a vedere l’entry list di Wimbledon Junior. Nel maschile non parteciperà Lorenzo Musetti, attuale numero 1 al mondo nel ranking junior che, probabilmente, ha chiuso la carriera giovanile per dedicarsi solo a tornei pro. Testa di serie sarà sicuramente Giulio Zeppieri, attualmente al numero 12 del seeding. Certi del main draw anche Matteo Arnaldi (20), Francesco Passaro (29), e Flavio Cobolli (39). Potrebbe non esserci nessun italiano invece nelle qualificazioni, l’unico con qualche possibilità di entrare è Luciano Darderi, per ora fuori di 14 posti.

Nel femminile non si è iscritta Elisabetta Cocciaretto, per ora nessuna italiana è dentro il main draw, Nelle qualificazioni ci saranno Sara Ziodato (ora 10 nel seeding delle quali), Federica Rossi, (al numero 14) e Melania Delai (al numero 16). Dovrebbero entrare anche Martina Biagianti e Lisa Pigato, attualmente fuori di 8 e 9 posti. Non parteciperanno Eleonora Alvisi e Federica Sacco.

Paolo Angella