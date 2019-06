Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot).

(1) C. Moutet vs L. Miedler

M. Krueger vs T. Smyczek

E. Lopez Perez vs A. Harris

D. King vs (17) S. Stakhovsky

(2) H. Laaksonen vs J. Kubler

N. Gombos vs Z. Kolar

J. Draper vs Y. Uchiyama

M. Basic vs (23) E. Donskoy

(3) Y. Maden vs H. Moriya

R. Peniston vs A. Arnaboldi

E. Karlovskiy vs K. Coppejans

F. Horansky vs (21) P. Martinez

(4) A. Popyrin vs F. Coria

M. Moraing vs F. Gaio

J. Zopp vs Q. Halys

A. Vatutin vs (27) B. Fratangelo

(5) S. Travaglia vs B. Rola

D. Brands vs M. Whitehouse

M. Polmans vs M. Safwat

J. Domingues vs (24) S. Kwon

(6) T. Monteiro vs R. Marcora

C. Eubanks vs L. Vanni

G. Soeda vs F. Baldi

Y. Watanuki vs (26) A. Davidovich Fokina

(7) J. Vesely vs S. Bolelli

A. Menendez-Maceiras vs D. Sela

N. Milojevic vs M. Torpegaard

C. Tseng vs (30) T. Paul

(8) B. Schnur vs M. Janvier

S. Diez vs T. Ito

J-P. Smith vs N. Mahut

Z. Zhang vs (18) S. Caruso

(9) M. Granollers vs P. Krstin

B. Kavcic vs F. Arguello

I. Marchenko vs M. Trungelliti

A. Balazs vs (31) P. Polansky

(10) A. Hoang vs K. Uchida

A. De Greef vs M. Giron

J. Duckworth vs J. Choinski

V. Galovic vs (28) F. Bagnis

(11) K. Majchrzak vs C. Lestienne

R. Ramanathan vs L. Lacko

E. Couacaud vs S. Ofner

A. Nedovyesov vs (22) G. Mager

(12) G. Barrere vs E. Gomez

E. Hoyt vs R. Dutra Silva

T. Griekspoor vs P. Cachin

L. Broady vs (20) A. Martin

(13) J. Jung vs R. Quiroz

M. Mmoh vs N. Rubin

Y. Hanfmann vs A. Giannessi

S. Giraldo vs (25) O. Otte

(14) D. Novak vs T. De Bakker

J. Sinner vs A. Bolt

Z. Li vs D. Brown

A. McHugh vs (19) M. Ymer

(15) M. Bachinger vs S. Napolitano

C. Berlocq vs Y. Sugita

G. Garcia-Lopez vs S. Myneni

S. Gutierrez-Ferrol vs (29) L. Rosol

(16) E. Ymer vs R. Bemelmans

J. Rodionov vs A. Santillan

D. Young vs E. Gerasimov

D. Galan vs (32) L. Giustino