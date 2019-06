WTA Eastbourne: Il Main Draw. Ritorna in campo Camila Giorgi

Parte Alta

(1) Barty, Ashleigh vs Bye

Rodina, Evgeniya vs Jabeur, Ons

Sakkari, Maria vs Qualifier/Lucky Loser

Vekic, Donna vs (14) Konta, Johanna

(9) Sevastova, Anastasija vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Swan, Katie vs Zhang, Shuai

Cornet, Alizé vs (WC) Watson, Heather

Bye vs (5) Svitolina, Elina

(4/WC) Kerber, Angelique vs Bye

Qualifier/Lucky Loser vs Kenin, Sofia

Sasnovich, Aliaksandra vs Peterson, Rebecca

Tsurenko, Lesia vs (15) Goerges, Julia

(12) Wang, Qiang vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Strycova, Barbora

Giorgi, Camila vs Hsieh, Su-Wei

Bye vs (6/WC) Halep, Simona

Parte Bassa

(8) Sabalenka, Aryna vs Bye

Zidansek, Tamara vs Suárez Navarro, Carla

Kasatkina, Daria vs Petkovic, Andrea

Flipkens, Kirsten vs (11) Wozniacki, Caroline

(16) Kontaveit, Anett vs (WC) Dart, Harriet

Qualifier/Lucky Loser vs Friedsam, Anna-Lena

Collins, Danielle vs Putintseva, Yulia

Bye vs (3) Bertens, Kiki

(7) Stephens, Sloane vs Bye

Buzarnescu, Mihaela vs Ostapenko, Jelena

Tomljanovic, Ajla vs Alexandrova, Ekaterina

Qualifier/Lucky Loser vs (10) Bencic, Belinda

(13) Vondrousova, Marketa vs Zheng, Saisai

Puig, Monica vs Mertens, Elise

Gasparyan, Margarita vs Siniakova, Katerina

Bye vs (2) Pliskova, Karolina