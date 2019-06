Video del giorno: il match point di Giulio Zeppieri al Challenger di Parma

Giulio Zeppieri si è imposto in rimonta sull’uruguaiano Martin Cuevas col punteggio di 6-7 7-6 6-1, approdando alle semifinali del Challenger di Parma: il giovane tennista di Latina, classe 2001, ha concluso il suo incontro con un ace… da sotto! L’avversario, che nel terzo parziale non è riuscito a creare alcun grattacapo all’azzurro, non ha nemmeno provato ad arrivare sulla palla, vista una condizione fisica tutt’altro che ottimale.