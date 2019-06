ATP Halle: Matteo Berrettini è in semifinale. Battuto nuovamente Karen Khachanov, n.9 del mondo

Berrettini in semifinale

Matteo Berrettini ribatte nuovamente il russo Karen Khachanov, numero 9 Atp e terza testa di serie, già battuto negli ottavi a Stoccarda la scorsa settimana, nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle.

Il 23enne romano, numero 22 Atp ha superato il russo con il risultato di 62 76 (4) dopo 1 ora e 29 minuti di partita.

Domani in semifinale Berrettini sfiderà David Goffin.

Nel primo set Berrettini avanti per 4 a 0, controllava totalmente il parziale chiudendo senza problemi la frazione per 6 a 2, mettendo a sengo due ace, uno sul set point quando ha servito per il set sul 5 a 2.

Nel secondo parziale Matteo mancava complessivamente ben sei palle break, ma ne annullava quattro tra il il secondo e l’ottavo gioco.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro piazzava il minibreak decisivo sul 2 a 1 e senza tremare per tutto il tiebreak chiudeva set e match per 7 punti a 4.

