Il ritorno in campo di Andy Murray (VIDEO)

Andy Murray ha fatto un ritorno vincente sui campi di tennis sei mesi dopo l’operazione a un’anca.

In coppia con Feliciano Lopez lo scozzese ha vinto nel primo turno del torneo di doppio del Queen’s contro i colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah per 7-6 (7/5) 6-3.

Andy non aveva più giocato dalla sconfitta subita da Roberto Bautista-Agut nel primo turno degli Australian Open, dove aveva annunciato un probabile ritiro dal tennis.

Il vincitore di tre tornei del Grande Slam è apparso un po’ lento negli spostamenti laterali, ma con i suoi soliti gran colpi.