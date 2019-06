Nuova partnership StubHub – Coppa Davis per la vendita dei biglietti

Davis Cup by Rakuten Finals e StubHub hanno annunciato oggi una partnership, che rende StubHub partner ufficiale di vendita di biglietti del torneo e piattaforma ufficiale esclusiva di compravendita, così come il distributore ufficiale di biglietti VIP e gruppi per le finali della Coppa Davis che si svolgeranno dal 18 al 24 novembre alla Caja Mágica di Madrid.

L’accordo, annunciato oggi, ha un doppio obiettivo: come canale aggiuntivo di vendita primaria, l’aumento della portata internazionale di questo evento sportivo, che vedrà un totale di 18 nazionalità diverse confrontarsi sui campi da tennis. Come marketplace ufficiale ed esclusivo della competizione, permetterà agli utenti di comprare e mettere in vendita i loro biglietti nella loro moneta e lingua locale, avvalendosi di una sicurezza totale sulle transazioni e beneficiando di un’esperienza uniforme in tutto il mondo.

In un’ottica di costante miglioramento dell’esperienza di acquisto, e di impegno sempre più attivo nel combattere le frodi nella vendita di biglietti, StubHub utilizzerà un’esclusiva tecnologia denominata Cancel and Reissue, che genera un nuovo codice unico per ogni biglietto che si metterà in vendita una seconda volta. “Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato una tecnologia così all’avanguardia, che ci permetterà di gestire in maniera più efficiente e sicura tutte le vendite che hanno luogo tra i fan. Grazie a questo, tutti i biglietti saranno disponibili per il download istantaneo, migliorando notevolmente l’esperienza d’acquisto”, afferma Rafa Ortiz, Business Development Director di StubHub International.

Si prevede che fans provenienti da tutto il mondo si recheranno alle finali della Coppa Davis di Rakuten, molti dei quali decideranno all’ ultimo minuto se acquistare biglietti, in base a chi si qualificherà ad ogni partita. Javier Alonso, CEO di Kosmos Tennis – la compagnia organizzatrice delle Davis Cup by Rakuten Madrid Finals – assicura che: “In ragione di ciò, ci sembra fondamentale la collaborazione di StubHub nella vendita di biglietti per questa competizione. In un torneo nel quale non è possibile sapere fino all’ultimo momento chi saranno i finalisti, diventa necessario un servizio totalmente affidabile, ufficiale e sicuro dove chi ha comprato i suoi biglietti in anticipo e non è più interessato ad assistere a una determinata partita possa cederli e recuperare i soldi spesi. In questo modo, anche quei fan che hanno hanno deciso all’ultimo momento di acquistare, potranno ottenere il loro pass fino poco prima dell’inizio delle partite”.

Ortiz a sua volta commenta: “È un onore per StubHub essere partner di vendita ufficiale di biglietti delle Davis Cup by Rakuten Madrid Finals. Secondo i dati di vendita della nostra piattaforma la popolarità del tennis è in continuo aumento, grazie alla fama di stelle come Nadal, Djokovic e Federer, o come Muguruza e Kvitova, che si sono trasformati nei migliori ambasciatori del tennis nella storia. Noi di StubHub siamo entusiasti di mettere in contatto i fan con esperienze incredibili come questa, grazie ai numerosi accordi che abbiamo firmato con diversi partners come la F4 Turkish Airlines Euroleague, Matchroom Boxing e nostri soci negli Stati Uniti come i Philadelphia 76ers e la Major League di Baseball (MLB)”.

Tecnologia Cancel and Reissue

Questa tecnologia di alto livello consiste nell’“emettere di nuovo” un biglietto ogni volta che questo viene rivenduto, effettuando un cambio del codice a barre identificativo dello stesso. Tutti i biglietti si emettono con un localizzatore specifico per ogni utente nel momento dell’acquisto. Le re-emissioni cambiano tale localizzatore, creandone uno completamente nuovo ed eliminando il precedente così che il proprietario originale non possa più usare quel biglietto. Così si evitano possibili duplicazioni, giacchè il biglietto venduto di prima istanza viene a tutti gli effetti invalidato e viene sostituito da uno nuovo. Uno dei principali vantaggi per l’utente è che con questa tecnologia il biglietto è disponibile per il download istantaneo.

Coppa Davis di Rakuten

La Coppa Davis di Rakuten è la Coppa del Mondo di Tennis. Si tratta della più grande competizione a squadre internazionale annuale in questo sport, con 135 nazioni registrate nel 2019. Il torneo ha visto la sua prima edizione nel 1900.

A partire da quest’anno, l’evento prevede una fase finale, le Davis Cup by Rakuten Finals, in cui 18 Paesi si sfideranno nel corso di una settimana in un’unica location per il titolo di campioni del mondo. La prima edizione di questo nuovo format si svolgerà a Madrid dal 18 al 24 novembre, nell’emblematica Caja Mágica.

Kosmos Tennis

Kosmos Tennis è una filiale Kosmos focalizzata sullo sviluppo e la realizzazione di eventi globali di tennis. Kosmos Tennis ha raggiunto uno storico accordo con la Federazione Internazionale di Tennis per l’organizzazione e l’implementazione di un nuovo format di Coppa Davis nel Gruppo Mondiale e il lancio di competizioni innovative nei 25 anni che fanno parte dell’accordo.

StubHub

La missione di StubHub è semplice: aiutare i fan a divertirsi. Li mettiamo in contatto con le loro squadre del cuore, i loro spettacoli e artisti preferiti, e presentiamo loro quelli che lo diventeranno. StubHub, infatti, è il più grande sito di compravendita di biglietti e permette di comprare e vendere ticket per migliaia di eventi, in ogni momento e in ogni parte del mondo.

I nostri partner nel mondo includono più di 130 esponenti in Turkish Airlines Euroleague Final Four , MLB, NFL, NBA, Philadelphia 76ers Matchroom Boxing, Everton FC, Northampton Saints, Xolos de Tijuana, Sónar Festival, Bilbao BBK Live, Residente e la stella del K-pop XIA.

StubHub è il Fan best friend: fornisce un’esperienza totale end-to-end in tutto il mondo, e protezione a 360 gradi grazie alla sua Fan Protect Guarantee™. È parte del gruppo eBay (NASDAQ: EBAY).

Per maggiori informazioni su Stubhub, visita www.stubhub.it o www.stubhub.com, oppure segui @StubHub su Twitter, Facebook, Instagram, e YouTube.com/StubHub