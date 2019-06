Challenger Ilkley: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo tre azzurri (VIDEO)

Challenger Ilkley CH | Erba | e137.560 – 2° Turno

Centre – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Matt Reid / John-Patrick Smith vs [WC] Paul Jubb / Ryan Peniston



CH Ilkley Matt Reid / John-Patrick Smith Matt Reid / John-Patrick Smith 6 6 Paul Jubb / Ryan Peniston Paul Jubb / Ryan Peniston 1 1 Vincitori: REID / SMITH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Reid / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 P. Jubb / Peniston 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 4-1 → 5-1 M. Reid / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 P. Jubb / Peniston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Reid / Smith 15-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Jubb / Peniston 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Reid / Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Jubb / Peniston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 M. Reid / Smith 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 P. Jubb / Peniston 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 4-1 M. Reid / Smith 15-0 30-0 3-0 → 4-0 P. Jubb / Peniston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 M. Reid / Smith 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 P. Jubb / Peniston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

2. Mitchell Krueger vs [3] Marius Copil (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Brydan Klein vs [15] Mikael Ymer



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Denis Istomin vs Lukas Rosol



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Jan Choinski / Evan Hoyt vs [2] Marcus Daniell / Leander Paes



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Jason Jung / Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare

Court One – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Stefano Napolitano vs [2] Ugo Humbert



CH Ilkley Stefano Napolitano • Stefano Napolitano 15 6 0 Ugo Humbert [2] Ugo Humbert [2] 40 4 1 2 palle break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Napolitano 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Napolitano 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0

2. [14] Salvatore Caruso vs [Alt] Go Soeda (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Yannick Maden vs Dominik Koepfer



Il match deve ancora iniziare

4. Lukas Lacko vs [13] Antoine Hoang



Il match deve ancora iniziare

5. N.Sriram Balaji / Jamie Cerretani vs Marius Copil / Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

Court Three – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Bjorn Fratangelo vs [7] Jiri Vesely



CH Ilkley Bjorn Fratangelo Bjorn Fratangelo 0 1 3 Jiri Vesely [7] • Jiri Vesely [7] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Vesely 3-4 B. Fratangelo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Vesely 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 B. Fratangelo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 B. Fratangelo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-5 → 1-6 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 1-3 → 1-4 B. Fratangelo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-3 → 1-3 J. Vesely 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 B. Fratangelo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [16] Gianluca Mager vs Soonwoo Kwon (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Alex Bolt vs [12] Jason Jung



Il match deve ancora iniziare

4. [LL] Evgeny Karlovskiy vs Ruben Bemelmans



Il match deve ancora iniziare

5. Nicholas Monroe / David Vega Hernandez vs Mao-Xin Gong / Ze Zhang



Il match deve ancora iniziare