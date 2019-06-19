Circuito WTA Copertina, WTA

WTA Maiorca: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno

19/06/2019 09:22 Nessun commento
Elise Mertens nella foto
Elise Mertens nella foto

ESP WTA Mallorca International | Erba | $250.000 – 2° Turno

Pista Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. Alison Van Uytvanck BEL vs Yafan Wang CHN

WTA Mallorca
Alison Van Uytvanck
0
6
0
Yafan Wang
0
7
0
Mostra dettagli

2. [WC] Samantha Stosur AUS vs [4] Elise Mertens BEL

Il match deve ancora iniziare

3. [7] Sofia Kenin USA vs Ons Jabeur TUN (non prima ore: 16:00)

Il match deve ancora iniziare

4. Ajla Tomljanovic AUS vs [2] Anastasija Sevastova LAT (non prima ore: 18:30)

Il match deve ancora iniziare


Pista 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. Alexa Guarachi CHI / Sabrina Santamaria USA vs Miyu Kato JPN / Xenia Knoll SUI

WTA Mallorca
Alexa Guarachi / Sabrina Santamaria
6
6
Miyu Kato / Xenia Knoll
2
3
Vincitori: GUARACHI / SANTAMARIA
Mostra dettagli

2. [3] Maria Jose Martinez Sanchez ESP / Sara Sorribes Tormo ESP vs Xinyun Han CHN / Fanny Stollar HUN

WTA Mallorca
Maria Jose Martinez Sanchez / Sara Sorribes Tormo [3]
0
0
Xinyun Han / Fanny Stollar
0
0
Mostra dettagli

3. [WC] Mona Barthel GER / Anna-Lena Friedsam GER vs Belinda Bencic SUI / Viktoria Kuzmova SVK

Il match deve ancora iniziare

4. [1] Elise Mertens BEL / Shuai Zhang CHN vs Irina Bara ROU / Andreea Mitu ROU

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,