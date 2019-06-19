WTA Maiorca: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno

WTA Mallorca International | Erba | $250.000 – 2° Turno
Pista Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. Alison Van Uytvanck vs Yafan Wang
WTA Mallorca
Alison Van Uytvanck
0
6
0
Yafan Wang•
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
ace
6-6 → 6-7
A. Van Uytvanck
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Y. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Van Uytvanck
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
Y. Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Van Uytvanck
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
Y. Wang
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Van Uytvanck
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Y. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-1 → 1-1
A. Van Uytvanck
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
2. [WC] Samantha Stosur vs [4] Elise Mertens
Il match deve ancora iniziare
3. [7] Sofia Kenin vs Ons Jabeur (non prima ore: 16:00)
Il match deve ancora iniziare
4. Ajla Tomljanovic vs [2] Anastasija Sevastova (non prima ore: 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. Alexa Guarachi / Sabrina Santamaria vs Miyu Kato / Xenia Knoll
WTA Mallorca
Alexa Guarachi / Sabrina Santamaria
6
6
Miyu Kato / Xenia Knoll
2
3
Vincitori: GUARACHI / SANTAMARIA
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Guarachi / Santamaria
5-3 → 6-3
A. Guarachi / Santamaria
4-2 → 5-2
A. Guarachi / Santamaria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
A. Guarachi / Santamaria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Kato / Knoll
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Guarachi / Santamaria
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kato / Knoll
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 6-2
A. Guarachi / Santamaria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 5-2
M. Kato / Knoll
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
4-1 → 5-1
A. Guarachi / Santamaria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
M. Kato / Knoll
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
A. Guarachi / Santamaria
1-1 → 2-1
A. Guarachi / Santamaria
0-0 → 1-0
2. [3] Maria Jose Martinez Sanchez / Sara Sorribes Tormo vs Xinyun Han / Fanny Stollar
WTA Mallorca
Maria Jose Martinez Sanchez / Sara Sorribes Tormo [3]
0
0
Xinyun Han / Fanny Stollar•
0
0
3. [WC] Mona Barthel / Anna-Lena Friedsam vs Belinda Bencic / Viktoria Kuzmova
Il match deve ancora iniziare
4. [1] Elise Mertens / Shuai Zhang vs Irina Bara / Andreea Mitu
Il match deve ancora iniziare
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