Fed Cup: la finale Australia-Francia si giocherà a Perth

La Federazione Australiana ha comunicato che la finale di Fed Cup tra Australia e Francia si disputerà alla RAC Arena di Perth, sul cemento outdoor, nel weekend del 9-10 novembre 2019. L’impianto ha una capacità complessiva di 13.500 spettatori ed è noto nell’ambiente tennistico internazionale per aver ospitato diverse edizioni della Hopman Cup.

L’Australia ha raggiunto la finale dopo aver sconfitto la Bielorussia per 3-2, mentre la Francia è reduce da una vittoria con lo stesso score ai danni della Romania. I padroni di casa si rituffano nell’ultimo atto della competizione per la prima volta dal 1993 ed andranno a caccia dell’ottavo sigillo assoluto (non vincono dal 1974); la squadra transalpina, invece, giocherà la sesta finale della sua storia e proverà a centrare la vittoria numero tre, dopo quelle del 1997 e del 2003.

Lorenzo Carini