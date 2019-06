Challenger Ilkley: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Stefano Napolitano

Challenger Ilkley CH | Erba | e137.560 – 1°-2° Turno

Centre – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tatsuma Ito vs Ruben Bemelmans



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Liam Broady vs Stefano Napolitano (non prima ore: 13:00)



CH Ilkley Liam Broady Liam Broady 5* 6 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 6 Palla set Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Broady 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 L. Broady 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Broady 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Broady 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Jan Choinski vs [Q] Brydan Klein



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Paul Jubb vs [8] Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Marcel Granollers vs Marcos Giron



Il match deve ancora iniziare

6. [10] Kamil Majchrzak vs Yuichi Sugita



Il match deve ancora iniziare

Court One – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lukas Lacko vs Adrian Menendez-Maceiras



Il match deve ancora iniziare

2. Soonwoo Kwon vs [WC] Evan Hoyt (non prima ore: 13:00)



CH Ilkley Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 0 6 0 Evan Hoyt • Evan Hoyt 0 0 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Hoyt 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Kwon 0-15 df 0-30 15-30 40-30 5-0 → 6-0 E. Hoyt 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 E. Hoyt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Hoyt 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

3. Evgeny Donskoy vs Alex Bolt



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Go Soeda vs [Q] Viktor Galovic



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Liam Broady / Scott Clayton vs [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja



Il match deve ancora iniziare

6. [9] Dennis Novak vs Jason Kubler



Il match deve ancora iniziare

Court Three – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lukas Rosol vs Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare

2. Marc Polmans vs Dominik Koepfer



Il match deve ancora iniziare

3. Mitchell Krueger vs Emilio Gomez



Il match deve ancora iniziare

4. James Duckworth OR Filip Horansky vs [11] Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat vs Alex Bolt / Max Purcell



Il match deve ancora iniziare

6. Sander Arends / David Pel vs [PR] Jonathan Erlich / Treat Huey



Il match deve ancora iniziare