Challenger Ilkley: I risultati con il dettaglio del Day 2. Avanza Stefano Napolitano (VIDEO)

Challenger Ilkley CH | Erba | e137.560 – 1°-2° Turno

Centre – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tatsuma Ito vs Ruben Bemelmans



CH Ilkley Tatsuma Ito Tatsuma Ito 7 3 4 Ruben Bemelmans Ruben Bemelmans 6 6 6 Vincitore: R. BEMELMANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 T. Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 T. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Ito 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bemelmans 15-0 30-0 3-5 → 3-6 T. Ito 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Ito 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-3 → 3-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 R. Bemelmans 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Ito 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 R. Bemelmans 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 T. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Bemelmans 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 3-3 T. Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-2 → 2-2 T. Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Bemelmans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Ito 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Liam Broady vs Stefano Napolitano (non prima ore: 13:00)



CH Ilkley Liam Broady Liam Broady 6 2 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 7 6 Vincitore: S. NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Broady 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-1 → 2-2 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 L. Broady 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 ace 5-6* 6-6 → 6-7 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Broady 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 L. Broady 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Broady 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Broady 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Jan Choinski vs [Q] Brydan Klein



CH Ilkley Jan Choinski Jan Choinski 6 5 2 Brydan Klein Brydan Klein 2 7 6 Vincitore: B. KLEIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Choinski 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 B. Klein 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. Klein 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Klein 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 1-1 → 1-2 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 B. Klein 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Choinski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 B. Klein 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 B. Klein 15-0 40-0 ace 40-30 5-3 → 5-4 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Klein 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Klein 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Choinski 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 B. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Choinski 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 B. Klein 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Choinski 15-0 15-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 B. Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 3-1 → 4-1 J. Choinski 15-0 ace 30-0 40-0 40-30 2-1 → 3-1 B. Klein 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [WC] Paul Jubb vs [8] Thiago Monteiro



CH Ilkley Paul Jubb Paul Jubb 4 6 6 Thiago Monteiro [8] Thiago Monteiro [8] 6 3 2 Vincitore: P. JUBB Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 P. Jubb 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 P. Jubb 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Jubb 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Monteiro 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 5-2 → 5-3 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 P. Jubb 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 P. Jubb 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Jubb 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5. [6] Marcel Granollers vs Marcos Giron



CH Ilkley Marcel Granollers [6] Marcel Granollers [6] 15 6 3 Marcos Giron • Marcos Giron 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Giron 0-15 3-1 M. Granollers 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Granollers 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3

6. [10] Kamil Majchrzak vs Yuichi Sugita



Il match deve ancora iniziare

Court One – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lukas Lacko vs Adrian Menendez-Maceiras



CH Ilkley Lukas Lacko Lukas Lacko 6 6 Adrian Menendez-Maceiras Adrian Menendez-Maceiras 3 4 Vincitore: L. LACKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Lacko 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 4-3 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Lacko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Lacko 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Lacko 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 4-1 → 4-2 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-0 → 3-1 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Lacko 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Soonwoo Kwon vs [WC] Evan Hoyt (non prima ore: 13:00)



CH Ilkley Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 6 6 Evan Hoyt Evan Hoyt 0 4 Vincitore: S. KWON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Hoyt 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 E. Hoyt 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Hoyt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Kwon 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 E. Hoyt 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Hoyt 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Kwon 0-15 df 0-30 15-30 40-30 5-0 → 6-0 E. Hoyt 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 E. Hoyt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Hoyt 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

3. Evgeny Donskoy vs Alex Bolt



CH Ilkley Evgeny Donskoy Evgeny Donskoy 3 6 Alex Bolt Alex Bolt 6 7 Vincitore: A. BOLT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1*-2 2*-2 ace 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* ace 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 ace 6-6 → 6-7 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Bolt 15-15 ace 15-30 15-40 4-5 → 5-5 E. Donskoy 15-0 30-0 ace 3-5 → 4-5 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 A. Bolt 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Bolt 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 E. Donskoy 0-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Bolt 15-0 15-15 df 15-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-4 → 2-5 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 E. Donskoy 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Bolt 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 df 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [Alt] Go Soeda vs [Q] Viktor Galovic



CH Ilkley Go Soeda Go Soeda 7 7 Viktor Galovic Viktor Galovic 6 6 Vincitore: G. SOEDA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Soeda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Galovic 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 V. Galovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 V. Galovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 G. Soeda 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Liam Broady / Scott Clayton vs [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja



CH Ilkley Liam Broady / Scott Clayton Liam Broady / Scott Clayton 6 3 Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja [4] 7 6 Vincitori: NEDUNCHEZHIYAN / RAJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Nedunchezhiyan / Raja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 L. Broady / Clayton 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-5 → 3-5 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 L. Broady / Clayton 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 J. Nedunchezhiyan / Raja 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Broady / Clayton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Broady / Clayton 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* df 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Broady / Clayton 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Broady / Clayton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Broady / Clayton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Nedunchezhiyan / Raja 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 L. Broady / Clayton 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Broady / Clayton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Nedunchezhiyan / Raja 0-15 30-30 30-40 40-40 df 1-0 → 2-0 L. Broady / Clayton 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 1-0

6. [9] Dennis Novak vs Jason Kubler



CH Ilkley Dennis Novak [9] • Dennis Novak [9] 15 1 Jason Kubler Jason Kubler 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Novak 15-0 1-3 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Novak 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Novak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court Three – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lukas Rosol vs Sebastian Ofner



CH Ilkley Lukas Rosol Lukas Rosol 6 6 7 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 7 3 6 Vincitore: L. ROSOL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 5-1* 5*-2 ace 6*-2 6-6 → 7-6 S. Ofner 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Ofner 15-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Rosol 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Ofner 15-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 L. Rosol 15-0 30-0 4-2 → 5-2 S. Ofner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Ofner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 L. Rosol 0-15 0-30 15-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Ofner 15-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Rosol 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 S. Ofner 0-15 15-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 L. Rosol 15-0 30-0 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 S. Ofner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* ace 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 S. Ofner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Ofner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-3 → 4-3 S. Ofner 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 ace 3-2 → 3-3 L. Rosol 15-0 15-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Ofner 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 L. Rosol 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 ace 30-0 ace 1-0 → 1-1 L. Rosol 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

2. Marc Polmans vs Dominik Koepfer



CH Ilkley Marc Polmans Marc Polmans 6 3 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 7 6 Vincitore: D. KOEPFER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-5 → 3-5 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Koepfer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Koepfer 15-0 30-0 4-3 → 4-4 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Koepfer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Koepfer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Mitchell Krueger vs Emilio Gomez



CH Ilkley Mitchell Krueger Mitchell Krueger 6 7 Emilio Gomez Emilio Gomez 3 6 Vincitore: M. KRUEGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 E. Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 E. Gomez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 ace 3-3 → 4-3 E. Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 E. Gomez 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Krueger 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 E. Gomez 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 4-3 → 5-3 E. Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 4-2 → 4-3 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 E. Gomez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 E. Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 E. Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. James Duckworth OR Filip Horansky vs [11] Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat vs Alex Bolt / Max Purcell



CH Ilkley Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat [3] Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat [3] 7 1 5 Alex Bolt / Max Purcell Alex Bolt / Max Purcell 6 6 10 Vincitori: BOLT / PURCELL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 A. Bolt / Purcell 0-1 A. Bolt / Purcell 1-0 1-1 2-1 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Bolt / Purcell 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 C. Hsieh / Rungkat 0-15 15-15 30-15 0-5 → 1-5 A. Bolt / Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-4 → 0-5 C. Hsieh / Rungkat 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 A. Bolt / Purcell 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Hsieh / Rungkat 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 0-1 → 0-2 A. Bolt / Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 df 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Bolt / Purcell 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Hsieh / Rungkat 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Bolt / Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 C. Hsieh / Rungkat 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Bolt / Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-4 → 4-4 C. Hsieh / Rungkat 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Bolt / Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 C. Hsieh / Rungkat 0-15 15-15 15-30 30-30 1-3 → 2-3 A. Bolt / Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 C. Hsieh / Rungkat 15-0 30-0 30-15 0-2 → 1-2 A. Bolt / Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Hsieh / Rungkat 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

6. Sander Arends / David Pel vs [PR] Jonathan Erlich / Treat Huey



Il match deve ancora iniziare